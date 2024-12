“Quiero seguirla”: Dereck Rodríguez busca ampliar su racha de 26 entradas sin permitir carreras con los Criollos

Cuando el lanzador de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Dereck Rodríguez, se para en el montículo, procura no pensar en su efectividad perfecta (0.00) en sus cinco salidas durante esta temporada 2024-25.

Tampoco se detiene a analizar la racha positiva y su nueva marca personal de 26 entradas lanzadas sin permitir carreras.

“Sé que estoy tirando bien, estoy sacando out y en eso me estoy concentrando. No estoy tratando de pensar nada más, pero sé que es una racha buena para mí, personal. Es lo más largo (que he logrado sin permitir carreras), pero quiero seguirla”, compartió Rodríguez, con foja de 1-0 en cinco aperturas, a El Nuevo Día en el Estadio Hiram Bithorn.

El sábado los Criollos visitan a los Cangrejeros de Santurce para otro partido de la liga invernal boricua.

Rodríguez, que ha regalado tan solo tres boletos, con 12 ponchetes y 14 imparables permitidos, aseguró que “la consistencia” ha sido la clave para su exitosa labor en la loma.

Dereck Rodríguez soltando el brazo previo al partido del sábado. (Alejandro Granadillo)

“Como te dije, yo soy una persona de tirar strike y eso es lo que estaba haciendo. Hay que seguir la racha”, dijo al agregar que la veteranía, que entiende carga, actualmente ha sido favorable en la loma.

El picher derecho, de 32 años, viene de vivir su primera experiencia en suelo azteca al debutar en la Liga Mexicana de Béisbol con los Charros de Jalisco. Tuvo marca de 6-2 y efectividad de 4.50 en 82 entradas.

“Yo estoy haciendo lo mismo que he estado haciendo en los últimos añitos”, manifestó al asegurar que no ha implementado nuevas técnicas en su picheo, que lo coloca en el liderato en efectividad de la pelota invernal en la isla.

“Quieren dejarlo calladito”

Los 26 innings sin permitir anotación no son un misterio para el cuerpo técnico y demás peloteros de los Criollos. Sin embargo, Rodríguez indicó que no hablan de dicho tema en el dogout.

“Quieren dejarlo calladito un poquito”, aseveró el abridor, cuya próxima apertura está designada para este lunes en el segundo de una doble tanda contra los Leones de Ponce.

El silencio ni el deseo de alargar su racha es una presión para el también hijo del legendario receptor Iván Rodríguez, tras lanzar brevemente en las Mayores con los Twins de Minnesota y los Braves de Atlanta.

“Yo nunca me he metido ninguna presión. Yo he aprendido. Ya es una bendición estar ahí, ya me lo disfruto”, expresó Rodríguez, quien aguarda por otra oportunidad en la ‘Gran Carpa’.

De hecho, consideró que su actuación en el terreno con la novena criolla debería abrirle las puertas al béisbol organizado.

Rodríguez en entrevista con El Nuevo Día. (Alejandro Granadillo)

“Creo que va a ayudar. Yo no me voy a concentrar en esa parte, que corran sus manos propias, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo pueda controlar en el montículo, sacando out y tirando strike. Después que lo demás caiga cuando caiga”.

En cuanto al giro de Caguas, que ha salido airoso en siete de sus últimos ocho compromisos tras una racha negativa de cinco derrotas al hilo, manifestó que un cambio en el ánimo del clubhouse los ha beneficiado.

“Han hecho par de cambios y el equipo para mí se ve muy diferente a como estábamos al principio de la temporada. Ahora estamos haciendo muchas carreras. Hay que seguir ganando”.