La familia Alomar ha sido sinónimo de béisbol por varias décadas.

Y ahora con el proyecto de una franquicia de expansión en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, el exintermedista Roberto Alomar no será el único miembro de la familia con una responsabilidad en el equipo.

Roberto es el dueño y estará acompañado de su progenitor y de su hermano. Su padre Santos fungirá como gerente general y su hermano Sandy como uno de los coaches de la novena llamada ‘R12’ y que jugará en el estadio Hiram Bithorn a partir de la próxima campaña de la liga invernal.

La idea de presentar una nueva franquicia en la liga fue de Santos Alomar, padre, un exjugador de las Grandes Ligas y exdirigente de la pelota invernal. Así lo dijo el viernes Roberto Alomar durante su presentación como nuevo dueño del equipo RA12 en una conferencia de prensa celebrada en el terreno del estadio Hiram Bithorn.

“Esta idea vino de mi padre. Ahora que tenemos tanto tiempo para estar juntos por la pandemia, hablamos mucho de la liga y lo que le hace falta. El COVID-19 ha sido bien duro, pero hemos aprendido a cómo vivir con el virus, y a valorar la vida día a día. Yo valoro el deporte, valoro el deporte del béisbol porque me dio la vida. Y me sigue dando alegría con el compromiso de ayudar a la juventud”, indicó el exintermedista.

Sandy Alomar Jr., actual coach de primera base de los Indians de Cleveland, acompañará al dirigente Alex Cintrón y al coach de lanzadores Ricky Bones en el cuerpo técnico.

Para establecer el objetivo de su equipo RA12, Alomar se transportó a la temporada de 1985, cuando tenía 17 años, año que firmó para jugar con los Criollos de Caguas en la liga invernal.

En su temporada de novato en la pelota invernal, las oportunidades de juego en la segunda base iban a ser escasas para el entonces juvenil pelotero de Salinas. Sin embargo, el dirigente de la novena para aquel año, el dominicano Felipe Alou, le abrió la puerta al darle la posición debido a que el refuerzo Al Newman iba a llegar una semana más tarde a Puerto Rico.

El resto es historia.

“Me dio la oportunidad y me quedé con la base. Si no fuera por esa oportunidad no hubiera logrado todas mis hazañas. Es importante apoyar a los jóvenes, sus sueños y sus metas en el deporte. El béisbol invernal es base y fundación del pelotero puertorriqueño”, dijo Alomar.

El miembro del Salón de la Fama del béisbol oficializó el viernes su entrada a la LBPRC como dueño del séptimo equipo en el torneo, que no representará a un municipio y que tendrá como enfoque el desarrollo de los peloteros de ligas menores, los agentes libres que no fueron reclamados en los sorteos de MLB y las reservas que se quedan fuera de los rosters de los equipos de la liga invernal.

“Uno nunca sabe la clase de pelotero que hay en ese pote hasta que lo pongas a jugar y lo vea desarrollándose. ¿Cuántos pensaban que Roberto Alomar, con 17 años, iba a ser un Salón de la Fama? Gracias a esa oportunidad puede lograr esas metas”, recalcó Alomar.

El conjunto fue bautizado con el nombre de RA12 debido a que es la marca que forma parte del programa de pelota que ofrece Alomar a niños y jóvenes en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. Tiene las iniciales de su nombre y el número que utilizó en su brillante carrera en las Mayores. El logo tendrá la sombra de la imagen de Alomar cuando celebró un jonrón conectado que empató el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Blue Jays de Toronto y los Athletics de Oakland en 1992.

Sobre el núcleo de jugadores de la novena, Alomar prefiere que sea integrada en absoluto por jugadores puertorriqueños, aunque no descarta contratar a refuerzos durante la campaña. De igual forma, quiere que el proyecto sea uno a largo plazo.

“Me gustaría hacer esto a largo plazo porque quiero seguir ayudando a los jóvenes. Tenemos que entender que cada año se firman muchos más peloteros. Ahora mismo en las ligas de Estados Unidos se están dejando libre muchos peloteros y en este equipo, en RA12, vamos a darle la oportunidad a esos muchachos que están buscando otra oportunidad para que los escuchas los vean a ver si consiguen otra oportunidad”, declaró.

“¿Por qué vine a Puerto Rico? Porque la liga tiene que mejorar en muchos aspectos. No solamente con los dueños de equipos, sino también con los peloteros. Creo que con consejos que me han dado, no solo mi familia sino también trabajando con el comisionado de MLB, y el conocimiento que tengo, lo quiero traer a los equipos para ayudarnos mutuamente, porque lo que estamos mirando es ganar o perder, no estamos mirando el desarrollo del pelotero puertorriqueño. El equipo mío puede ganar como también puede perder. Pero nosotros vamos a competir, que es lo importante”, agregó Alomar.

Paciencia al fanático

En medio de una pandemia sin una vacuna para tratar el coronavirus, la temporada 2020-21 podría enfrentar una merma en la asistencia de fanáticos, más en San Juan, donde la fanaticada ha perdido el interés por la actividad deportiva profesional en los últimos años.

Alomar pidió paciencia y tiempo al aficionado mientras desarrolla la franquicia que apenas acaba de ser aprobada.

“Es difícil contestar esa pregunta. Denme tiempo. No puedo predecir lo que puede pasar en el futuro. Lo único que te puedo decir es que mi equipo va a ser un competitivo y lo importante es que sea de desarrollo para que en el futuro puedan cumplir sus metas que es llegar a las Grandes Ligas. Esa son mis metas. Lo más importante es darle el apoyo al pelotero joven. Para mí lo más importante es que venga la juventud y si puedo traer a los niños gratis. Ellos no tienen que pagar para ver los juegos”, expresó.

Posible ayuda de MLB

Sobre la ayuda económica brindada por el municipio de San Juan, el equipo RA12 tendrá el Hiram Bithorn como parque local y suministros de pruebas para detectar COVID-19. Sobre el presupuesto, el presidente ligero Juan Flores Galarza no determinó el monto de la nómina del equipo. No obstante, puede ser similar al utilizado por la novena de los Atenienses de Manatí en su regreso a la liga el año pasado, con un presupuesto de unos $400,000. Alomar agregó que espera recibir algún tipo de ayuda de parte de Grandes Ligas con los auspicios, además de invertir desde su billetera.

La venidera temporada de la LBPRC, con siete equipos, tiene en agenda iniciar la primera semana de diciembre.