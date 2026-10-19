Rays se colocan a un triunfo de volver a la Serie Mundial

Drew Rasmussen permitió una carrera en siete entradas para su segunda victoria de postemporada, la ofensiva de Tampa Bay mantuvo una presión constante y los Rays vencieron 3-1 a los Guardians de Cleveland la noche del domingo para tomar ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Rays intentarán conseguir su tercer banderín de la Liga Americana y el primero desde 2020 el lunes en Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida. Desde que la Serie de Campeonato se amplió a siete juegos en 1985, los equipos visitantes que ganaron el quinto juego para tomar ventaja de 3-2 han ganado la serie cuatro de cinco veces.

El séptimo juego, si fuera necesario, sería el martes, y la Serie Mundial comienza el viernes en Milwaukee, campeón de la Liga Nacional.

Cleveland no ha ganado una Serie de Campeonato cuando ha estado abajo 3-2.

Tampa Bay anotó una carrera en cada una de las primeras tres entradas, las dos primeras ante Parker Messick y la tercera contra Tim Herrin.

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Rasmussen frenó la ofensiva de los Guardians después de permitir dos carreras en seis entradas en el juego inaugural. Después del sencillo de Chase DeLauter con dos outs en la primera, el derecho de 31 años retiró a nueve bateadores seguidos y permitió solo otro corredor en base hasta la sexta.

Rasmussen permitió cuatro hits, dio una base por bolas y ponchó a seis. Tiene marca de 2-0 con efectividad de 1.29 en tres aperturas de postemporada, con 23 ponches y tres bases por bolas.

Cam Booser y Tyler Wells trabajaron la octava, con Wells ponchando a José Ramírez para dejar a un corredor varado.

Bryan Baker entró para la novena y convirtió su 35ta oportunidad de salvamento consecutiva, su quinta de esta postemporada. Jo Adell estaba en segunda base cuando Travis Bazzana bateó un rodado para el out final del juego.

Steven Kwan tuvo dos de los cinco hits de Cleveland e hizo dos buenas jugadas defensivas: puso out a Taylor Walls cuando intentaba anotar desde segunda base con el sencillo de Jonathan Aranda al jardín izquierdo en la cuarta entrada y realizó una atrapada en salto en la barda del jardín central en el batazo del cubano Victor Mesa Jr. en la octava, salvando una carrera.

El primer bate de Tampa Bay se embasó en las primeras cuatro entradas — anotando en los primeros tres episodios — y seis veces en total. Los primeros bateadores de los Rays se han embasado en 10 de 14 entradas desde el sábado.

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El cubano Yandy Díaz tuvo tres imparables, mientras que el mexicano Aranda y Liam Hicks tuvieron dos hits cada uno e impulsaron una carrera.

Díaz anotó con una base por bolas con las bases llenas de Messick a Jonny DeLuca en la primera entrada. Díaz abrió con un doble de línea por encima del jardinero central Petey Halpin que rodó hasta la barda.

El sencillo de Aranda impulsó a Ben Williamson para una ventaja de 2-0 en la segunda, y Hicks elevó un lanzamiento en curva de Herrin al jardín central para que anotara Chandler Simpson en la tercera.

Cleveland finalmente amenazó en la séptima cuando Kwan y Ramírez conectaron sencillos para poner corredores en las esquinas y DeLauter pegó un sencillo productor entre primera y segunda.