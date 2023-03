Como un acto de cortesía, el cubano Randy Arozarena saludó al árbitro principal a su llegada al plato para abrir el partido de México ante Estados Unidos en la jornada del domingo del Grupo D como parte de este Clásico Mundial de Béisbol en Arizona.

El estelar jardinero obtuvo la ciudadanía mexicana y milita con esta novena en el torneo mundialista.

Acto seguido, Arozarena hizo lo propio con el receptor estadounidense Will Smith, perteneciente a los Dodgers de Los Ángeles en las Mayores.

Smith, simplemente, lo dejó con la mano extendida. No lo saludó. El momento fue captado por las cámaras en la transmisión del juego y, de inmediato, se convirtió en tema en las redes sociales.

Los seguidores de México y del béisbol en general tronaban contra la acción de Smith.

Arozarena pasó la página y tronó el bate en la fácil victoria 11-5 ante Estados Unidos. Bateó de 5-3 con dos remolcadas y tres anotadas.

Tras el juego, el jugador cubano de los Rays de Tampa Bay reaccionó a lo sucedido en el plato con Smith.

“Jugué en Triple A con él y me dio gusto verlo. Lo fui a saludar y me dejó con la mano estirada, ¿qué le voy a hacer? No voy a ponerme a llorar. Seguí adelante y le di dos dobles”, contestó Arozarena a la prensa.

México y Estados Unidos empatan con 1-1.