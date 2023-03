MIAMI, Florida. – El abridor Pablo López, que cargó con la victoria en el triunfo de Venezuela 9-6 sobre Puerto Rico, atribuyó gran parte de su notable actuación en el loanDepot park, de Miami, el domingo, al veterano receptor y compatriota suyo Salvador Pérez.

López, que fue canjeado esta temporada baja a los Twins de Minnesota, abanicó a seis bateadores y permitió solo dos imparables en 4.2 entradas ante la novena boricua, para mejorar el récord de Venezuela a 2-0 en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2023 (WBC).

“Puerto Rico tiene una alineación que no te permite relajarte. Muchos jugadores que no puedes descifrar. Así que mi plan fue utilizar inteligentemente mi repertorio y no estar abajo en el conteo. Seleccionar bien mis lanzamientos. Salvador (Pérez) me ayudó mucho en ese sentido. Él me dijo: ‘no te preocupes, yo los conozco y te voy a ayudar’. Así que escuché todo lo que me dijo”, expresó López a El Nuevo Día, en rueda de prensa, al concluir el partido.

López reveló que, durante el Spring Training con Minnesota, tuvo la oportunidad de hacer relación con el grupo de puertorriqueños que milita en el equipo.

“Hablé con muchos de ellos antes de que empezara el torneo. En ese momento Carlos Correa todavía iba a participar, y también había hablado del tema con Jovani Morán, Christian Vázquez y Jorge López, entre otros”, explicó.

“Los pensamientos estaban ahí, pero después de hoy, ya veremos qué sucede cuando nos veamos”, dijo entre risas.

Por su parte, el mánager Omar López, abundó más en lo que significó el triunfo venezolano sobre una potencia como Puerto Rico.

“Sabemos que ningún juego iba a ser fácil. Puerto Rico en los Clásicos siempre ha demostrado de lo que está hecho. Hay que respetarlos y luchar pitcheo a pitcheo. Parecía que no se esperaban que nos fuéramos arriba tan rápido en la pizarra, pero fueron pasando página mediante avanzó el encuentro. De cara al partido entre Puerto Rico y República Dominicana, habrá una fiesta en Miami”, sostuvo López.

En torno al gran inicio en el WBC, López dejó un recado a todos los que dudaron de las aspiraciones del equipo vinotinto previo a iniciar el certamen, incluso en su propio país.

“Nos sentimos tranquilos. Cuando salimos en este Grupo D, nadie dio nada por Venezuela. Hasta en mi propio país. Gente me criticaba a mí, pero eso es parte de estas cosas. Me llenaba las ganas de trabajar. Demostramos contra Puerto Rico que sí podemos. Nos sentimos bien”, sentenció.