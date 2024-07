Rimas Sports, agencia deportiva de Bad Bunny, pide que no se paralice su demanda federal contra la MLBPA

Rimas Sports, la agencia de representación deportiva de Bad Bunny , solicitó al Tribunal Federal en San Juan que no paralice su demanda contra la Asociación de Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas (MLBPA, por sus siglas en inglés).

Sostuvo que la MLBPA no ha demostrado que Rimas Sports haya acordado someter sus reclamos ante un árbitro de controversias laborales y señaló que los tres agentes penalizados por el sindicato - quienes sí están obligados al arbitraje - ya no eran empleados de la agencia cuando radicó la demanda federal en San Juan.

Asimismo, apuntó que la cláusula de arbitraje de una ley federal limita el poder de la MLBPA para atender asuntos de negociaciones relacionadas con el empleo de jugadores con las Grandes Ligas, pero recalcó que “la disputa ante este tribunal no es esa”.

“Debido a que estos reclamos no caen dentro del alcance de la disposición de arbitraje del Reglamento (de la MLBPR), Rimas Sports no aceptó ni podría haber aceptado arbitrar con ellos esta ni ninguna otra disputa, ya que no existe ningún acuerdo para arbitrar ningún reclamo entre las partes”, recalcó.