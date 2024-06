Roberto Alomar quiere competir en la liga invernal con sus nuevos Senadores de San Juan

Alomar señaló que su idea es confeccionar un equipo competitivo con la ayuda de refuerzos. El exjugador no ofreció detalles adicionales del conjunto, pues espera hacerlo en una conferencia de prensa posterior.

“Yo creo que es el momento correcto (para traer de vuelta a los Senadores). RA12 fue un proyecto más porque la liga estaba de caída y no había equipo. Yo quise hacer un equipo que le diera la oportunidad a los jóvenes para que jugaran aquí, ya que no habían equipos y no hubo mucho respaldo, así que tuve que ponerle el nombre mío, RA12, y fue para más darle oportunidad”, expresó Alomar, quien apuntó que la marca de RA12 se queda como un proyecto para ofrecerle clínicas a los jóvenes.