El miembro del Salón de la Fama del béisbol, Roberto Alomar, oficializó el viernes su integración a la junta de directores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) para la temporada 2020-21 con la introducción de su franquicia que llevará el nombre de ‘RA12′ en alusión a las iniciales de su nombre y al número que utilizó en su brillante carrera en las Mayores.

En una conferencia de prensa celebrada en el terreno del estadio Hiram Bithorn, Alomar recalcó que el conjunto estará compuesto por peloteros jóvenes en desarrollo. Aunque jugará en la instalación de San Juan, el equipo no representará un municipio.

“Va a ser un equipo de Puerto Rico. Respeto a todas las organizaciones, pero vamos a competir y lo más importante, vamos a enseñar”, dijo Alomar.

El uniforme y la gorra tienen como logo la imagen de Alomar cuando celebró un jonrón conectado en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Blue Jays de Toronto y los Athletics de Oakland en 1992.

PUBLICIDAD

También, es la marca de Alomar que utiliza para los torneos juveniles que organiza en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá.

El equipo será la séptima franquicia activa en la campaña 2020-21, que contará con el regreso de los Tiburones de Aguadilla tras tres años de receso.

El presidente de la LBPRC Juan Florez Galarza informó que el equipo RA12 se nutrirá de peloteros que no han sido seleccionados en los pasados sorteos de Grandes Ligas, que son agentes libres, de los jugadores elegibles en el próximo sorteo de novatos de la LBPRC, y de un pote reservas de los otros seis equipos que no hagan el corte final para la temporada.

“¿Por qué es importante para mí este equipo de desarrollo? Cuando tenía 17 años, todos los jóvenes novatos no jugaban, no le dan las oportunidades. Cuando voy a Caguas, Felipe Alou (dirigente) me dice que me va a dejar la segunda base porque el refuerzo asignado no llegaba hasta la semana próxima. Me dio la oportunidad y me quedo con la base. Si no fuera por esa oportunidad no hubiera logrado todas mis hazañas. Es importante apoyar a los jóvenes, sus sueños y sus metas en el deporte. El béisbol invernal es base y fundación del pelotero puertorriqueño”, indicó.

Aunque el objetivo de Alomar es nutrir el personal de jugadores del patio, no descartó contratar a jugadores importados. Espera también que el proyecto sea uno a largo plazo.

La franquicia tendrá a Santos Alomar, padre de Roberto, como gerente general. El exreceptor y hermano mayor Sandy Alomar, actual coach de primera base de los Indians de Cleveland, fungirá como entrenador y asesor. El equipo será dirigido por Alex Cintrón y tendrá a Ricky Bones como coach de lanzadores. Ambos vienen de tener los mismos puestos con los Gigantes de Carolina.

PUBLICIDAD

La temporada 2020-21 de la LBPRC podría comenzar la primera semana de diciembre.