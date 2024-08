Roberto Clemente alza la voz por los latinos: el nuevo libro basado en la figura del legendario pelotero para los niños

Entre las decenas y decenas de libros que se han publicado acerca de Roberto Clemente, ya existen algunos para niños pero este martes salió oficialmente al mercado una nueva obra cuya intención es inspirar a los más pequeños a superar los prejuicios.

Si bien ya se ha reseñado la historia del discrimen y hasta las burlas que recibió Clemente en vida durante su trayectoria en el béisbol de Grandes Ligas, la periodista Nathalie Alonso se enfoca en adaptar el tema para menores, en una pieza ilustrada magistralmente por el artista neoyorquino de origen puertorriqueño Rudy Gutiérrez.

Alonso, nacida en Estados Unidos de ascendencia cubana, es reportera de Major League Baseball (MLB) en su plataforma digital en español, las Mayores.com, y ya contaba con otras publicaciones para niños. Sin embargo, esta acerca de la vida de Clemente, es su primera que no es de ficción.

¡Llámenme Roberto!: Roberto Clemente alza la voz por los latinos, es un libro ilustrado a todo color con una historia relatada en 40 páginas, recomendado para niños entre 7 y 10 años de edad. El libro fue lanzado al mercado simultáneamente en inglés y en español. La versión anglo se titula Call Me Roberto!: Roberto Clemente Goes to Bat for Latinos.

Plataformas como Amazon lo tienen disponible en tapa dura y también en formato digital.

“El libro de Roberto Clemente fue uno de los primeros que escribí, pero salió otro (publicó antes) que es de ficción. Vendí el libro de Clemente (a la casa publicadora) en el 2020 y sale ahora”, explicó Alonso en entrevista telefónica con El Nuevo Día. “Es un proceso muy largo para los libros ilustrados”.

“Quería escribir para niños y me metí en ese mundo, en talleres, para aprender todo de la industria. Soy latina, mi familia es cubana, pero como me crié aquí en Estados Unidos, en Nueva York, la narrativa que conocía de Roberto es cómo falleció. Era la figura humanitaria que falleció. Era el concepto que tenía de él principalmente. Pero trabajando en el béisbol para Grandes Ligas, entrevistando a jugadores puertorriqueños, aprendí a estar involucrada en todo ese mundo. Me di cuenta que existía otro aspecto de su legado que yo no sabía tanto, que era su lucha por lo que es la justicia social contra el racismo. Eso lo vine a entender siendo adulta”.

En lo que respecta a su lado deportivo, fue otro ángulo que Alonso conoció por su trabajo en el ámbito de las Grandes Ligas, donde regularmente se repasan los logros y la historia del primer pelotero latinoamericano en llegar a la cifra de 3,000 hits en su trayectoria, y el primero también en ser exaltado al Salón de la Fama.

La escritora se siente hasta cierto punto representada en la sociedad estadounidense por la figura de Clemente, pues aunque nació en Estados Unidos, dice que desde que entró al campo laboral, a los 20 años de edad con MLB, siempre se sintió algo fuera de lugar, específicamente cuando en las conferencias de prensa se cuestionaba para sus adentros si debía o no formular preguntas en el idioma español.

Hoy día, desde hace varios años, es práctica común en el ámbito del béisbol de las Mayores, que periodistas anglosajones y de habla castellana tomen turnos intercalados realizando preguntas en ambas lenguas, cuando el entrevistado domina ambos idiomas.

Cuando la autora se topó con el vídeo que aún circula, de un Clemente entrevistado para la televisión nacional luego de que sus Pirates de Pittsburgh ganaron la Serie Mundial de 1971, y en el que el boricua se expresa primero en español para dedicar unas palabras a sus padres en Puerto Rico, fue para Alonso un refuerzo a su identidad como latina.

Roberto Clemente en uniforme de los Pirates, con quienes jugó 18 temporadas en las Grandes Ligas. (Photo File)

Esta situación personal, fue lo que en parte le ayudó a decidirse por el ángulo que quería explorar y exponer en su obra sobre Clemente. En el ínterin, recibió una beca de una organización que le permitía estudiar para formarse como escritora.

“Ya tenía apoyo para presentar proyectos más concretos. Esa fue mi oportunidad. Me dije, ‘quiero hacer este libro’. Sé que a ningún puertorriqueño le estoy enseñando nada con este libro. Nada que no sepan. Pero siento que aquí en el mercado anglo, no había ese libro que explorara el legado de Clemente desde ese ángulo, de la justicia social”.

Alonso es cónsona con la idea que de primera intención, el tema puede lucir inapropiado para los niños, pero a la vez, que es vital que sea tratado por los padres.

“Es una herramienta para esa conversación (con los hijos)”, dijo la escritora, cuyo libro expone varias de esas circunstancias que Clemente padeció, como el trato burlón por parte de la propia prensa estadounidense debido a su acento.

Por su lado el ilustrador, al recibir el acercamiento de la casa editora para trabajar en el libro que escribió Alonso, señaló cuál fue su postura inicial. El artista, quien ni siquiera habla el español pero se identifica como puertorriqueño nacido en el Bronx, admitió que si se hubiera tratado de otro libro de Clemente para exponer el tema del béisbol, su respuesta hubiera sido en negativa.

Gutiérrez, de 67 años, tiene una larga trayectoria como artista y además de ilustrar diversos libros y publicaciones, ha diseñado las carátulas de discos de los legendarios Carlos Santana y Paul Simon, entre otros.

“Si el libro hubiera sido acerca de su juego, no me hubiera interesado. Me interesó la verdad de su vida”, precisó, aclarando que no es que no le guste el béisbol. De hecho, dijo haber jugado bastante durante su juventud.

Detalle de una de las páginas del libro sobre la vida de Roberto Clemente. (Suministrada)

“Cuando yo crecía Roberto Clemente era un héroe mío. Y no solo por sus habilidades en el béisbol, que han sido descritas como poesía en movimiento, sino también por su amor por la cultura, de la cultura puertorriqueña, por lo que me siento bien orgulloso, y también relacionado, por su integridad, su justicia y su sentido de responsabilidad no solo con los puertorriqueños, sino otros latinos”, dijo Gutiérrez a este medio.