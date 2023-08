Cuando los niños en Mannheim, Alemania, salen a jugar béisbol, lo hacen en uno de los más de 200 parques alrededor del mundo que llevan el nombre de Roberto Clemente.

Lo mismo ocurre en ciudades de Estados Unidos como Boston, Nueva York y Pittsburgh y, pronto lo harán también en Masaya, Nicaragua, donde habrá de inaugurarse el estadio más moderno de esa nación con el nombre del astro carolinense que vistió la franela de los Pirates de Pittsburgh en las Grandes Ligas. Esto sin contar las más de 40 escuelas, calles y puentes en su honor, tanto en su natal Puerto Rico como en otros rincones del planeta.

Y es que a 50 años de la trágica desaparición del avión que abordaba Clemente mientras intentaba llevar suministros a Nicaragua un 31 de diciembre de 1972, todavía su gran legado de servicio humanitario y activa participación cívica permanece con vida en la memoria colectiva.

Estamos hablando de un deportista estelar que el ápice de su carrera no temió utilizar su plataforma en momentos de grandes batallas sociales para dejar saber su sentir, incluyendo unirse a ilustres como Martin Luther King y a otros atletas de renombre en la década de los 60′s para luchar contra la segregación racial que existía en Estados Unidos, así como provocar cambios radicales en lo que refiere a cómo su equipo de Pittsburgh manejaba el transporte de sus jugadores latinos y negros, pues en ese instante no podían comer en restaurantes en el sur del país o quedarse en los mismos hoteles que sus contrapartes blancos.

Además, Clemente siempre proveyó múltiples aportaciones a entidades benéficas de su elección y realizó visitas frecuentes a enfermos en hospitales sin que la prensa estuviese allí para ser testigo.

“Aparte de ser el mejor jardinero derecho en la historia del béisbol latino, mi padre fue un gran ser humano que impactó muchas vidas”, afirmó uno de sus hijos Luis Clemente, el mediano de tres retoños que fueron fruto del matrimonio de Roberto con Vera Cristina Zabala.

“Cuando he tenido la oportunidad de hablar con muchos de sus excompañeros, ellos me cuentan de sus hazañas en el diamante, pero enfatizan más su parte humanitaria. A cada rato lo veían en el ‘club house’ con muchos sobres debajo de una pierna. Eran cartas que recibía de las ciudades donde iba a jugar. Hacía compromisos con entidades e iba sin cámaras ni prensa a visitar a niños y personas enfermas en hospitales. Nunca lo daba a conocer. Hacía las cosas de corazón. No las hacía para buscar pauta”, destacó Clemente, hijo.

Tanto era su compromiso con sus causas, que el fallecimiento de Clemente se dio, precisamente, a partir de su insistencia de ir personalmente a Nicaragua a entregar los suministros que había recogido en Puerto Rico para ayudar a las víctimas de un terremoto ocurrido en el hermano país en 1972. Esto debido a que el entonces dictador militar de facto Anastasio Somoza y sus soldados de la Guardia Nacional de Nicaragua se estaban quedando con los suministros previamente enviados.

“Papi prácticamente dio su vida por sus convicciones. De hecho, él presentía que iba a morir joven. Le decía a mi mamá que cuando eso pasara ella tenía que rehacer su vida. Ella le decía que jamás haría eso y hasta el día de su fallecimiento (en 2019) cumplió su palabra. Recuerdo que le dije a mi madre en su lecho de muerte: ‘cuando veas a papi, acuérdale que le ganaste la apuesta’. Mami dedicó el resto de su vida a mantener viva la memoria de mi padre y su legado,” indicó Luis.

El proyecto que Zabala no pudo ver culminar fue la añorada Ciudad Deportiva Roberto Clemente, la que hoy día se mantiene en disputa con el gobierno local sin un final feliz en el horizonte.

“El sueño de mami era ver completado ese proyecto que fue idea de mi padre. Lamentablemente, ahora hay intereses de gente del gobierno en esos terrenos y estamos en disputa. Tengo inversionistas a la disposición que son billonarios que quieren invertir en un proyecto bien hecho con buenas facilidades de baloncesto, natación, voleibol, béisbol, balompié y otros deportes. No me interesan las asignaciones gubernamentales, sino que el gobierno saque las manos de allí y nos deje trabajar”, indicó el hijo mediano de Clemente.

“De hecho, he tenido acercamientos para hacer esa Ciudad Deportiva Roberto Clemente en otras jurisdicciones, pero siento que estaría faltando a la memoria de mi padre si en lo más grande que se puede lograr, no lo hago aquí en Puerto Rico. Para mí es esencial poder impactar a personas en nuestro país y ayudar a desarrollar no solo su parte deportiva, sino también su parte humanitaria, especialmente en los niños y jóvenes pues ellos serán los futuros embajadores de nuestra sociedad”.

Curiosidades sobre su carrera deportiva

Es el primer jugador hispano en la historia en conseguir esta trifecta: un trofeo de Jugador Más Valioso de temporada regular (1964), un trofeo de JMV de Serie Mundial (1971) y ser exaltado al Salón de la Fama de las Grandes Ligas (1973).

Es uno de solo ocho jugadores del Salón de la Fama en batear tres triples en un mismo juego·

Willie Mays y él son los únicos jardineros con 12 guantes de oro consecutivos en la historia de Las Grandes Ligas.

Es el único jugador en la historia en conectar un jonrón ganador dentro del parque y con las bases llenas (Grand Slam). Lo hizo un 25 de julio de 1956.

Fue un jugador ‘clutch’ en las dos Series Mundiales que estuvo. En 1960 pegó hits en los siete juegos de esa serie y en la de 1971 tuvo promedio de bateo de .414 con 12 hits, incluyendo un oportuno jonrón en el séptimo partido. Esto le valió el premio de Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 1971.

En 1994, la nación africana de Liberia utilizó un dólar conmemorativo con la imagen de Roberto Clemente.

La pared derecha PNC Park que alberga a los Piratas de Pittsburgh mide 21 pies de alto en honor a Roberto Clemente. En ese estadio también radica una estatua en su honor.

La razón por la cual usó el número 21 es porque ‘Roberto Clemente Walker’ tiene 21 letras en total.

El lanzador de los Expos de Montreal, Tom Walker, se suponía que acompañara a Roberto Clemente en su viaje a Nicaragua, pero Clemente le dijo a última hora que pasara el Año Nuevo de 1973 con su familia. Ese gesto salvó la vida de Walker, quien en su retiro se dedicó a desarrollar a su hijo Neil Walker hasta convertirse en segunda base de los Pirates. Irónicamente, en el 2011, Neil Walker conectó un ‘Grand Slam’ en el primer juego de esa temporada regular para ser uno de solo dos jugadores en la historia de los Pirates en realizar esa gesta. ¿Quién fue el único otro jugador en conectar un ‘Grand Slam’ en un ‘Opening Day’ de los Piratas? Roberto Clemente.

