Nueva York. Los Mets de Nueva York, que este jueves son anfitriones del Día de Roberto Clemente, honraron en vida al astro boricua un 24 de septiembre del 1971.

Fue en un partido nocturno en el entonces Shea Stadium, que ubicaba sobre el mismo solar en donde está el nuevo estadio el Citi Field, que este jueves es sede de las festividades del Día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas.

Según recuerdos del escritor de ascendencia boricua, Danny Torres, así como del diario The New York Times, Clemente recibió un reconocimiento de tres días en Nueva York organizado por la comunidad boricua de la ciudad.

En el segundo día del reconocimiento, Clemente fue honrado sobre el terreno del Shea Stadium previo a un partido entre los Pirates de Pittsburgh-que ya estaban clasificados a la postemporada- y los Mets, que estaban en la lucha por esa etapa.

Clemente, en presencia junto a su esposa y tres hijos, fue sorprendido con un regalo especial que le hizo la comunidad boricua: un auto convertible marca Cadillac, modelo Eldorado, recordó Torres en un recuento de su experiencia presencial en esa celebración publicado en la página web del Salón de la Fama del Béisbol.

Según el The New York Times, Clemente recibió el regalo con humor, humildad y reconociendo el desprendimiento boricua.

“Si necesitara un carro, me lo compraría. Pero esto no es algo que no se puede rechazar. Conozco a mi gente. Para que me honren de esta manera, tienen que haber hecho muchos sacrificios”.

El día antes y luego del juego, recordó Torres, Clemente fue recibido en el aeropuerto de Nueva York, LaGuardia, en donde hubo una conferencia de prensa, y fue agasajado en el Hotel Commodore.

Luego de agradecer con humildad, Clemente estiró su cuello, apretó el bate e impulsó dos de las tres carreras de los Pirates de la eventual victoria 3-2 sobre los Mets. La segunda carrera fue empujada por un doble en la octava entrada que elevó su promedio de bateo a .342.

Del Shea Stadium salió Clemente a ganar la Serie Mundial ante Orioles de Baltimore y a ser reconocido como el Jugador Más Valioso de la misma.