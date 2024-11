Roki Sasaki, otro japonés, debe ser el lanzador más codiciado en el mercado abierto de Grandes Ligas

Chiba, Japón - El as japonés Roki Sasaki estará disponible para los equipos de del béisbol de Grandes Ligas esta temporada baja.

Dado que tiene menos de 25 años, Sasaki será clasificado como agente libre amateur internacional sujeto a los límites del fondo de bonificación, según las reglas de MLB. Esto significa que su primer contrato sería un acuerdo de ligas menores que no podrá superar las siete cifras.

El año pasado el también japonés Yoshinobu Yamamoto estuvo en una posición similar al figurar como el más cotizado lanzador en el mercado, pero por tener precisamente 25 años no tenía la limitación. Y terminó pactando un contrato récord para un lanzador de Grandes Ligas, por $325 millones y 12 temporadas con los Dodgers de Los Ángeles, a quienes ayudó a ganar la Serie Mundial el mes pasado.

Aún no está claro cuándo Sasaki será oficialmente puesto en el mercado y con lo que iniciará el reloj de 45 días para que firme con un club de las Grandes Ligas. El período de firmas internacionales para el 2024 termina el 15 de diciembre y el de 2025 comienza el 15 de enero.

Un día antes de que comenzara la Serie Mundial, el presidente de operaciones de los Dodgers, Andrew Friedman, se negó a responder una pregunta sobre el monto restante abierto, diciendo: “Esto es indignante. Quieres hablar sobre nuestra filosofía de bateo y el desarrollo de jugadores, en serio, esto no es importante por ahora”.

“Desde que me uní al equipo, ellos han escuchado lo que deseo sobre un futuro desafío en MLB y estoy muy agradecido con el equipo por permitirme oficialmente hacerme disponible”, dijo Sasaki en un comunicado publicado por los Marines en X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

“Hubo muchas cosas que no salieron bien durante mis cinco años con los Marines, pero pude llegar a este punto concentrándome solo en el béisbol, con el apoyo de mis compañeros de equipo, el personal, la oficina principal y los fanáticos. Haré mi mejor esfuerzo para ascender desde mi contrato de ligas menores para convertirme en el mejor jugador del mundo, de modo que no tenga arrepentimientos en mi carrera de béisbol y estar a la altura de las expectativas de todos los que me han apoyado”.