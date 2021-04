La decisión de la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas y de los Blue Jays de Toronto de despedir al miembro del Salón de la Fama de Béisbol, Roberto Alomar, respectivamente, a raíz de una acusación de acoso sexual ocurrido en 2014 sorprendió y apenó a la comunidad de la pelota puertorriqueña.

El también exintegrante de los Blue Jays y excompañero de Alomar en Toronto, Carlos Delgado, reaccionó entristecido por la noticia, advirtiendo que sería irresponsable de su parte hacer un análisis del caso, guardando respeto a las declaraciones de ambas partes involucradas en el proceso.

“Obviamente es una noticia triste porque es una persona que nosotros conocemos. Pero sería muy irresponsable hacer un análisis o conjeturas sin saber los detalles y qué pasó. También vi lo que dice Robert, que espera tener el foro apropiado para defenderse”, dijo Delgado, el boricua con más jonrones en la historia de las Grandes Ligas, a este medio.

“Pero da tristeza ver que alguien conocido está pasando por un momento difícil. Da tristeza del lado de la víctima también porque no sabemos lo que pasó. Es triste para esa persona también. Apoyamos a los nuestros pero tenemos que ser responsables de nuestros actos. Me imagino que en los próximos días se sabrá un poco más de información. Siempre esperando que no sea una situación lamentable para Robert”, agregó.

Delgado jugó desde su año debut en las Mayores en 1993 hasta el 2004 con los Blue Jays. Alomar lo hizo desde 1991 a 1995, conquistando la Serie Mundial con la novena de Canadá en 1992 y 1993.

Carlos Delgado y Roberto Alomar en 2011. (Alberto Bartolomei 2011)

Ambos fueron reconocidos por los Blue Jays con el premio Nivel de Excelencia y son miembros del Salón de la Fama de Béisbol canadiense. Toronto retiró dicho galardón a Alomar al revelarse la investigación de las Mayores.

Otro expelotero del patio, quien prefirió guardar anonimato, le tomó por sorpresa el anuncio de MLB y los Blue Jays sobre Alomar.

“Es algo sorprendente. Alomar siempre ha tenido un récord intachable. Lo único malo que puedes mencionar que hizo fue cuando escupió al árbitro (John Hirschbeck) aquella vez (como jugador)”, dijo un exjugador boricua bajo anonimato a este medio.

“Ahora mismo no sé qué decir porque no me lo esperaba. Es un momento muy difícil para él”, agregó.

El exjugador se refirió a los hechos ocurridos en 1996 cuando Alomar, miembro de los Orioles en aquel entonces, escupió a Hirschbeck tras una discusión por un tercer strike. Alomar pidió disculpas al oficial y este aceptó el perdón. Para muchos, el incidente pudo ser factor para que el salinense de 53 años no ingresara al Salón de la Fama en su primer año en la boleta en 2010. Alomar entró al recinto de inmortales de Cooperstown al año siguiente con el 90% de los votos.

El viernes, MLB colocó al otrora segunda base, 12 veces Jugador Todo-Estrella, en la lista de inelegibles de la liga después de una pesquisa sobre una acusación de conducta sexual inapropiada realizada este año. MLB hizo una investigación independiente e indicó que no ofrecería más detalles sobre la investigación a fin de proteger a la persona que presentó la acusación.

Toronto también comunicó el rompimiento de lazos con Alomar de inmediato, incluyendo de su banderín en el Rogers Centre, estadio de los Blue Jays.

Alomar dijo en Twitter que estaba “sorprendido decepcionado y frustrado” por la decisión.

El veterano dirigente Mako Oliveras, quien dirigió a Alomar en la pelota invernal en los Senadores de San Juan, también se mostró atónito por la noticia y defendió las credenciales de su expupilo.

“Sigo siendo fanático de Alomar y sigo admirándolo hasta el día que muera. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No voy a borrar todo lo que ha hecho Roberto por nuestra isla. Es una pena. Lo he visto trabajar. Lo peor de nosotros es que somos seres humanos y cometemos errores”, declaró Oliveras.

Desde su retiro, Alomar se ha dedicado a la labor comunitaria y a la asistencia a la niñez con clínicas de béisbol a través de su fundación. Además, el año pasado fundó el RA12, nuevo equipo de la pelota invernal puertorriqueña enfocado en darle taller a los prospectos.

A largo de 17 temporadas, Alomar- considerado uno de los mejores intermedistas de su generación- ganó 10 Guantes de Oro y apareció en 12 Juegos de Estrellas. También, jugó con los Padres de San Diego, Indians de Cleveland, Mets de Nueva York, White Sox de Chicago y Diamondbacks de Arizona.