Sammy Sosa pide perdón 17 años después de su retiro de MLB, pero no confiesa si utilizó o no esteroides

Sosa, uno de múltiples jugadores con ejecutorias dignas de que lo hubieran inmortalizado pero que no han sido exaltados al Salón de la Fama por ser vinculados al uso de sustancias prohibidas en el béisbol durante la décadas de 1990 y 2000, hizo este jueves declaraciones que han sido difundidas en redes sociales, en las que admitió que hizo cosas indebidas para poder rendir al máximo en el campo de juego, pero no estableció categóricamente qué fue lo que hizo. Y a renglón seguido parece contradecirse al asegurar que no violentó ninguna regla.