Los lanzadores Mike Clevinger y Zach Plesac están obligados a ofrecer una explicación y una disculpa contundente a sus compañeros de los Indians de Cleveland si es que desean recuperar la confianza del personal de este equipo luego de que recientemente violaran el código de disciplina establecido por la organización.

Tanto Clevinger como Plesac no cumplieron con los protocolos salubristas implementados por el equipo por motivo del COVID-19 al abandonar sin permiso el hotel donde se hospedaron en Chicago, el pasado sábado, para compartir con amistades luego de un triunfo de los Indians.

Los jugadores fueron ubicados el martes en la lista restringida indefinidamente por la organización y están en cuarentena.

Las reacciones no se han hecho esperar y algunos integrantes de los Indians han condenado las acciones de los lanzadores por entender que están poniendo en riesgo la salud de todos en el plantel. Uno de ellos fue la estrella de la novena, el campocorto boricua Francisco Lindor.

PUBLICIDAD

El miércoles lo hizo también el coach de primera base, el puertorriqueño Sandy Alomar, hijo.

“Los peloteros no están contentos con eso porque están exponiendo a otros jugadores y al staff técnico y a todo el mundo en el equipo, especialmente a Carlos Carrasco”, dijo ayer Alomar Jr., refiriéndose al lanzador que viene de padecer leucemia, en entrevista con El Nuevo Día.

Alomar Jr., quien estaba a cargo de la dirección de los Indians en ese momento en sustitución de Terry Francona —quien estaba enfermo— dijo que la inmadurez de los lanzadores los llevó a cometer un error que pudiera traer serias consecuencias. “Sé que son chamacos jóvenes que nunca han tenido ese tipo de presión de aislarse en sus casas. Decidieron irse una noche a Chicago a celebrar un juego que ganó Pleasec. Él vive cerca de allí”, dijo.

“Todos cometemos errores. Pero la cosa es que nuestro equipo hizo un pacto. Los peloteros se reunieron y dijeron que se iban a sacrificar estos dos meses y también en la postemporada. Entonces estos muchachos tuvieron la oportunidad de salir y no dijeron nada”, contó.

“ Todos cometemos errores. Pero la cosa es que nuestro equipo hizo un pacto. Los peloteros se reunieron y dijeron que se iban a sacrificar estos dos meses y también la postemporada. Entonces estos muchachos tuvieron la oportunidad de salir y no dijeron nada ” Sandy Alomar Jr. / coach de Cleveland

“Ahora hay unos protocolos de MLB que están poniendo seguridad en los hoteles, con cámaras. Si te olvidaste que eso está ahí...te van a coger”.

Mike Clevinger fue uno de los lanzadores que violó el protocolo salubrista de Major League y el código interno de los Indians.

Según los reportes periodísticos, el equipo supo que Plesac había violado los protocolos y lo envió de inmediato a su residencia al alquilarle un auto. Pero Clevinger no dijo nada en un principio y viajó con el equipo en avión luego del suceso. No fue hasta el lunes que la organización separó a Clevinger. “Incluso uno de ellos se montó en el avión y el otro no salió admitir que también estaba. Se estaban protegiendo uno al otro, pero al final y al cabo son jóvenes que pueden cometer errores. Tenemos que tener la mente abierta”, dijo.

PUBLICIDAD

“Hay que ver ahora qué tienen que decir ellos. Ver qué tipo de remordimiento tienen. Los peloteros están un poco enojados con eso. Yo tampoco no estoy muy contento con esto, claro que no. Nadie sabe cuántas veces lo hicieron. Esa fue la primera ciudad grande que hemos ido. En las otras que habíamos ido todo estaba cerrado. No había nada en la calle”.

Zach Plesac abandonó el hotel donde se hospedaba su equipo en Chicago y se dirigió a compartir con amistades en la ciudad.

Alomar Jr. insistió en que ambos serpentineros deben sentarse con sus compañeros y ofrecer una buena explicación tras violar los protocolos. “Clevinger y Pleasec tienen que regresar y no dar una excusa, sino un remordimiento y una explicación bastante grande. Lo más que duele es que son tremendos lanzadores. Son peloteros importantes en este equipo. Para nosotros tener éxito ellos hacen falta”, agregó sobre los lanzadores que tienen marca de 2-2 y una efectividad combinada de 2.18.

“Creo que fue una gran irresponsabilidad de ellos. Egoísmo de salir. Ahora los peloteros se están encargando de eso. Están hablando entre ellos mismos. Ahora mismo están suspendidos y tienen que pasar las pruebas. De ahí en adelante quedará en manos de ellos. Aquí se va a hacer lo que digan los peloteros” concluyó.