Los errores y la falta de bateo oportuno provocaron que Puerto Rico sufriera un revés ante Curazao por marcador de 7-1 este domingo en la jornada inaugural de la cuarta Copa del Caribe de béisbol, en Bahamas.

El encuentro marcó el comienzo del torneo y la apertura del nuevo Estadio André Rodgers, construido a un costo de $60 millones.

“Se trató y no se pudo. El pitcher de Curazao nos maniató como le dio la gana, un lanzador que no tiene poder en los pitcheos, pero tira mucho strike. Cuando el lanzador tira mucho strike tiene mucha oportunidad de ganar. Le dimos bastante bien y no cayó nada, pero esto ya es historia”, dijo el dirigente nacional, Juan “Igor” González.

El derecho Jordan Lucas cubrió la ruta completa para llevarse la victoria. Dio paso a seis hits con una carrera y ponchó a uno.

Dos errores y un hit se combinaron para darle a Curazao las primeras dos carreras en el primer episodio. En la quinta entrada, sumaron su tercera vuelta y en el noveno acto, ramillete de cuatro vueltas selló el triunfo del equipo campeón defensor de la Copa del Caribe.

“No me sorprendió la labor de Curazao porque juegan buen béisbol. Curazao tiene grandes peloteros, no me sorprende para nada”, resaltó el dirigente de Puerto Rico.

La única carrera de Puerto Rico la trajo Nelson Molina con bombo de sacrificio en la novena entrada. El revés fue para el derecho Freddie Cabrera, quien permitió las primeras tres anotaciones de Curazao en cuatro episodios.

La novena nacional tendrá su próximo compromiso este martes, cuando enfrenten a Cuba a las 6:00 p.m., hora de Puerto Rico.