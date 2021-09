Nota del editor: columna de opinión del miembro de Salón de la Fama Mike Schmidt.

Se aproxima esa época del año en el béisbol, nuevamente: la temporada para definir los premios individuales. ¿Quién será el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés)? ¿Quién se merece el Premio Cy Young? ¿Y el de Novato del Año?

¿El MVP tiene que provenir de un equipo que llegue a la postemporada? ¿Pero, MVP significa “jugador más valioso para un equipo” o “mejor jugador de la liga”? Nunca ha habido una respuesta clara a estas preguntas.

Tengo una respuesta clara para ti: Bryce Harper es el jugador más valioso para su equipo en la Liga Nacional. Él es el MVP claro, si la definición es realmente el jugador más valioso.

¿No debería este premio ir al jugador de posición cuyo equipo estaría más perdido sin él? Los Braves de Atlanta tienen a Freddie Freeman, Ozzie Albies y Austin Riley, todos con 30 jonrones o más. Los Braves competirían si perdieran a alguno de ellos. Max Muncy, un candidato de los Dodgers, tiene cerca de 35 jonrones y 90 carreras impulsadas, y Justin Turner y Will Smith tienen 25 jonrones cada uno y más de 80 carreras impulsadas, un trío bastante sólido.

Fernando Tatis Jr., con casi 40 jonrones y 100 impulsadas, ha tenido un año magnífico, y algunos dirían que ha sido un año del calibre de Jugador Más Valioso. Pero cuenta con el apoyo de Manny Machado, quien tendrá 30 jonrones y 100 impulsadas, y los Padres ya casi están fuera de contienda para la postemporada. Los Giants, una agradable sorpresa en la Liga Nacional, están recibiendo grandes contribuciones de Buster Posey, Brandon Crawford y Brandon Belt.

Bryce Harper es un enigma. O lo amas, o lo odias, como dicen. Juega todos los días y juega duro. Le encanta la presión y no tiene miedo de fallar, y lleva “eso” al terreno de juego. “Eso” significa que sabe que es el centro de atención y disfruta de ser “el hombre”. La mayoría de los jugadores no tienen ese tipo de talento, o no quieren la presión.

Puedo resumir todo esto: Harper es el Pete Rose del presente, pero con poder.

Desde el día inaugural hasta el 1 de agosto, Harper estaría de acuerdo en que, en el mejor de los casos, fue un jugador mediocre. Todavía se parecía mucho al jugador que era en (Washington) DC, donde no podía escapar de esa trampa de “todo o nada”. Titulares ocasionales, pero inconsistencia constante. Es fácil que eso ocurra en estos días de tanto énfasis en los batazos largos.

No pudo ir al Juego de Estrellas tras promediar .282, con solo 15 jonrones y 34 carreras impulsadas, números decentes, pero lejos de liderar la liga.

En mi opinión, esta actuación de la primera mitad fue una combinación de lesiones persistentes, mala mecánica de bateo y falta de sentido de urgencia. Simplemente cambió su enfoque para incluir el jardín izquierdo, recibir bases por bolas y dejar que el juego le llegara.

Luego vino el gran cambio, cuando el equipo estaba por debajo de .500. El 1 de agosto, Harper conectó tres dobles y prendió a los Phillies para hilvanar una racha de ocho victorias consecutivas. Comenzó a jugar el juego, bateando para la banda contraria del campo, tocando, corriendo las bases agresivamente, y empeñado en encender al equipo, al Citizens Bank Park y agarrar el MVP.

Desde entonces, los Phillies de Filadelfia tienen marca de 27-21 y están en disputa. Harper ha bateado .345 con un OPS que es el mejor de la liga de alrededor de 1.250, con 17 jonrones, 42 carreras impulsadas, 40 boletos, 36 extrabases y un porcentaje en base (OBP) de más de .460. Estaba bateando .385 con corredores en posición de anotar, con 13 boletos en esos turnos al bate.

Para empeorar las cosas, Rhys Hoskins, su protección en la alineación, se perdió durante la temporada. Desde agosto, ha habido cinco distintos bateadores limpiabases detrás de Harper. Sus turnos al bate con corredores en posición de anotar (RISP) lo tenían séptimo en el equipo, con sus compañeros teniendo más oportunidades.

En pocas palabras, lo que ha hecho Harper es increíble. Y no solo con el bate.

Ha recibido boletos, se ha robado bases, anotado carreras o ayudado al equipo con la defensa. Él es el tipo que la oposición no querrá permitir que los derrote, pero él encuentra la manera de hacerlo. Él ve más lanzadores zurdos que cualquier otro bateador zurdo en la historia, que no sea Barry Bonds, según me parece. Imagínese, casi el 50% de lanzadores zurdos, y a pesar de eso bateando .345 desde el 1 de agosto.

¡Es el MVP!

Harper y su equipo lo han hecho de la manera correcta en Filadelfia. Los genios del mercadeo le han regalado a Harper a los fanáticos. Él juega para la multitud, usa colores llamativos, su gente sabe cómo personalizarlo con accesorios y crear memorabilia temática para todas las ocasiones. Por cada camiseta de Schmidt en el estadio, hay 10 de Harper.

Bryce Harper, de los Phillies de Filadelfia, es felicitado en la cueva luego de disparar un jonrón. (Derik Hamilton)

En la Liga Americana, Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr. se han separado del pelotón. Ohtani ha tenido un año como ningún otro en la historia, con récord de 9-2 como lanzador abridor y 45 cuadrangulares como bateador. Vlad Jr., tiene cerca de 50 cuadrangulares y 115 carreras impulsadas.

Pueden llevarse los premios de Jugador Más Valioso y Jugador del Año, en cualquier orden. Me gusta Guerrero Jr como MVP, y Ohtani para el Jugador del Año.

El premio de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional es de Bryce Harper, quien el 1 de agosto se puso a su equipo sobre sus hombros, se convirtió en el mejor jugador de la liga, y se lo robó (el trofeo del premio).