Luego de un largo viaje de 20 horas, incluyendo una escala en Nueva York, el Equipo Nacional Sub 23 de béisbol aterrizó en Taiwán para su compromiso en la Copa Mundial de dicha categoría, que comienza mañana, jueves.

Los boricuas, dirigidos por el exgrandesligas Juan “Igor” González, tendrán su primera práctica en territorio asiático hoy, miércoles, a las 9:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

El primer juego de la novena nacional -parte del grupo B- será el jueves a las 10:00 p.m. frente a Cuba. El segundo encuentro será el sábado a las 2:30 a.m. ante Holanda. Ese mismo día, a las 10:00 p.m., se medirán a Australia. El domingo le tocará contra México a las 10:00 p.m. y cierran la ronda de grupos el martes 18 de octubre ante Corea a las 2:30 a.m.

En el grupo A, jugarán Colombia, Alemania, Japón, Sudáfrica, Venezuela y Taiwán.

Luego de la primera ronda será la súper ronda, del 19 al 21 de octubre, y la ronda de campeonato el 23 de octubre.

En total son 12 los equipos participantes y seis clasifican a la súper ronda del evento, con los mejores tres de cada grupo.

”Fue viaje bastante largo, pero el compromiso de los muchachos ha sido genuino, muy bueno. Hasta ahora todo ha fluido bien”, expresó Efraín Williams, administrador de los Equipos Nacionales y director ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

La selección está conformada por 24 jugadores, 11 activos en la Minor League Baseball (MiLB). Además, cuenta con peloteros de ligas independientes, colegiales y el torneo de Béisbol Superior Doble A.

La participación de Puerto Rico en el Mundial Sub 23 representa el regreso de los boricuas a este evento, luego de haber competido por primera vez en 2018, con la dirección del estelar receptor, Yadier Molina.

Desde la reactivación del programa de Equipos Nacionales Juveniles de la FBPR en verano de 2021, Puerto Rico ha participado en torneos clasificatorios de las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 23. Además, obtuvo el quinto lugar en su debut en el Mundial Sub 15 y en noviembre de este año Puerto Rico jugará en el clasificatorio Sub 18.

Todos los juegos de la Copa Mundial Sub 23 serán transmitidos en vivo por la plataforma de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), gametime.sport.