Podría pasar un buen tiempo antes de que la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés) elija a alguien nuevo al Salón de la Fama.

Los miembros de BBWAA dejaron una clase vacía en la elección de este año, la que se anunció el martes por la noche. Curt Schilling recibió el mayor apoyo, pero el exlanzador fue seleccionado solo en el 71.1% de las papeletas, 16 votos por debajo del 75% necesario para la elección para exaltación. Barry Bonds (61.8%) y Roger Clemens (61.6%) fueron los siguientes finalistas con más altos promedios.

Fue la primera vez desde 2013 que la BBWAA no elige a nadie. Ese año resultó ser una excepción. Los escritores eligieron a 22 jugadores entre 2014 y 2020. Pero hay indicios de que la blanqueada del 2021 podría repetirse el próximo año, y quizás también el año siguiente.

Schilling se quedó corto, sus números apenas se movieron con respecto al año pasado. Ha desanimado a los votantes con su comportamiento en los últimos años, incluidas las publicaciones en las redes sociales sobre extremistas musulmanes, personas transgénero y periodistas.

Schilling escribió anoche en Facebook que le pidió al Salón de la Fama que elimine su nombre de la boleta electoral del próximo año. La presidenta de la Junta del Salón de la Fama, Jane Forbes Clark, dijo en un comunicado que la junta “considerará la solicitud en nuestra próxima reunión”.

Bonds y Clemens también parecen haberse estancado en medio de sospechas del uso de drogas que mejoran el rendimiento.

Barry Bonds y Roger Clemens. (AP)

Se espera que la boleta del próximo año incluya a Alex Rodríguez y David Ortiz por primera vez. Rodríguez fue suspendido por la temporada de 2014 por haber violado la política del uso de esteroides anabólicos en el convenio colectivo de las Grandes Ligas. Mientras, The New York Times informó en 2009 que Ortiz estaba entre los que dieron positivo a esteroides en una encuesta de 2003 diseñada para determinar el grado de uso de esteroides en el béisbol.

Salvo que se produzca un cambio significativo en la forma en que el electorado se acerca a los jugadores sospechosos de haber usado esteroides, es posible que la BBWAA tampoco elija a alguien el próximo año. Y lo mismo podría ser cierto para 2023, cuando Carlos Beltrán, implicado en el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston, parece ser el mejor recién llegado a la boleta.

Última oportunidad

Bonds y Clemens tienen un año más de elegibilidad en la boleta de los escritores, y Schilling también, a menos que Salón de la Fama cumpla con su solicitud de remoción. Hubo un momento en que Bonds y Clemens parecían estar progresando a medida que se agregaban nuevos votantes al proceso, pero ahora se dirigen a su décima y última oportunidad.

“La rotación en el electorado parece ser buena para uno o dos puntos cada año, pero necesitan, ¿qué, 13 o 14 puntos ahora?”, dijo Ryan Thibodaux, quien rastrea las boletas hechas públicas cada año y proporciona así una encuesta continua en las semanas previas a la anuncio de votación sobre quién o quiénes podrían ser elegidos. “Necesitan cambiar un montón de mentes. Básicamente, si un grupo de personas ha decidido que están esperando hasta el año 10 para hacer ese cambio, esa es su esperanza”.

Carlos Beltrán entrará a la consideración en la papeleta del 2022 para posible exaltación en el 2023. En su caso hay dudas si su participación en el escándalo del robo de señales de los Astros le afectará.

Difícil de predecir

Ortiz tiene sus propias preguntas en relación al uso de anabólicos, pero se las ha arreglado para seguir siendo relativamente popular, y nadie sabe cómo le irá en la votación.

“Es uno de los pocos candidatos en los que literalmente no tengo idea de lo que va a pasar”, dijo Thibodaux. “No me sorprendería que obtuviera el 50% y no me sorprendería si obtuviera el 85%”.

Quizás una oleada de apoyo a Ortiz hará que algunos votantes reconsideren su oposición a Bonds y Clemens, pero no está del todo claro qué tan bien le irá Ortiz en su primer intento.

Otros nuevo candidatos

Aunque Rodríguez y Ortiz son las mayores incorporaciones, se esperan otros nombres nuevos e interesantes para la boleta electoral de 2022.

Ryan Howard y Jimmy Rollins ganaron cada uno un MVP, y Tim Lincecum ganó dos premios Cy Young. Prince Fielder y Joe Nathan se encuentran entre los otros elegibles.

Otras avenidas

Incluso si la BBWAA no elige a nadie el próximo año, todavía existe la posibilidad de que alguien sea elegido por uno de los comités de Eras, que consideran que los jugadores ya no son elegibles para la votación de la BBWAA. Se supone que los comités de Golden Days y Early Baseball deben considerar candidatos para la clase del próximo año, y el Comité de Juegos de Hoy tendrá su opinión para la clase de 2023.