Houston. Los Astros de Houston buscarán esta noche el pase a su tercera Serie Mundial en cinco temporadas, cuando reciban en el Minute Maid Park a los Red Sox de Boston para el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Astros no solo vienen de darle la vuelta a la serie al lograr lo que parecía impensable, ganando dos de tres juegos a los Red Sox en el Fenway Park de Boston, sino virando los papeles en otros aspectos más allá del balance 3-2 en ganados y perdidos.

El venezolano Luis García, quien viene de una apertura para el olvido al permitir cinco carreras limpias a Boston en el segundo encuentro de la serie, y quien duró solo una entrada concediendo dos hits y tres bases por bolas, será el abridor esta noche en el choque que podría ser definitorio. Boston iniciará con el derecho Nathan Eovaldi, quien ganó el partido que empató 1-1 la serie.

García intentará emular al dominicano Framber Valdez, quien se reivindió el miércoles en el quinto partido de la serie, tras una pobre apertura en el partido inicial.

“Todo lo que puedo hacer es confiar en su palabra, confiar en la palabra del preparador físico, y en la palabra de Strommy (coach de pitcheo Brent Strom). Ellos dijeron que él no sintió nada. Ahora, con eso quiero decir, como trato de decirles a nuestros muchachos; que se sinceren conmigo al 100 por ciento”, dijo ayer en conferencia de prensa vía ZOOM el dirigente de Houston Dusy Baker, refiriéndose a García, cuya breve salida en su primera apertura de la serie se debió a molestias en una rodilla.

“La mayoría de los atletas dirán que están bien, incluso cuando no lo están, pero normalmente puedes sentir, ver una mueca de dolor en su cara después de un lanzamiento o lo que sea. Solo espero que cualquier ajuste que hayan hecho, que no esté pensando en lanzar mientras hace el ajuste. Las cosas tienen que ser tan naturales que no tengas que pensar en ello”, abundó Baker.

Muchas cosas han cambiado desde la semana pasada cuando Houston dividió honores con Boston en los primeros dos partidos en el Minute Maid Park, pero en los que los Astros lucieron vulnerables en su pitcheo y con una ofensiva mantenida a raya por los brazos de los Red Sox.

Pero luego de ser aplastados 12-3 al trasladarse la serie al Fenway Park de Boston el lunes, cayendo abajo 2-1, los Astros han comenzado a enderezar en todo. Su pitcheo amarró los bates de Boston por las últimas 8.1 entradas del cuarto juego el martes luego de un jonrón de dos carreras de Xander Bogaerts al abridor Zack Greinke en la primera entrada, al tiempo que su ofensiva estalló con 12 inatrapables en la victoria 9-2 que igualó la serie 2-2.

El miércoles entonces se fueron al frente en la serie 3-2 con otro aplastante revés 9-1, cuando el abridor Framber Valdez permitió solo tres hits y una carrera, al tiempo que ponchó a cinco en ocho entradas completas. Un contraste absoluto con su apertura en el primer partido, que Houston ganó pero en el que Valdez solo duró 2.2 innings y permitió seis hits y tres carreras, dos de ellas merecidas.

“No, no tuve ningún consejo para ellos. Estos muchachos han pasado por esto antes. Todo el mundo quiere saber lo que vas a decirle a ellos. Solo voy a decirles, ‘vayan a jugar’. Sabes lo que quiero decir. A veces tienes que salirte del camino y simplemente déjalos jugar versus siempre decirles algo o estar hablando con ellos”, agregó Baker sobre el ánimo de fiesta que imperaba en el autobús que trasladó al equipo del Fenway Park a su hotel en Boston después de que su equipo tomó el comando 3-2 en la serie el miércoles.

“Les hablo cuando creo que lo necesitan, o hablo con ellos individualmente, o hablo con el lanzador por separado, o hablo con el receptor por separado. El estado de ánimo, quiero decir, era genial. Tuvimos las esposas y mucho bebés pequeños y esas cosas. Luego, después de un tiempo, todos están tratando de dormir porque llegamos a las 3:00 de la mañana. Quiero decir, sabemos lo que tenemos que hacer y estamos agradecidos de estar en esta posición”, abundó Baker.

Eovaldi con poco descanso

Esta noche, Houston enfrentará a Eovaldi, quien luego de dominarlos en el segundo encuentro, al tirar 5.1 entradas y permitir cinco hits y tres carreras limpias, pagó los platos rotos el martes al cargar con el revés en labor de relevo en el cuarto desafío. En ese juego, en solo dos tercios de entrada, permitió cuatro de las siete carreras de los Astros en la novena, en ruta a un triunfo 9-2 que igualó de nuevo la serie 2-2.

“ Saldremos y jugaremos un buen juego de béisbol mañana (hoy), y luego jugar otro buen juego de béisbol en dos días ” Alex Cora / mánager de los Red Sox de Boston

Fuera del primera partido, que ha sido el más cerrado, Boston apabulló a Houston 21 carreras por ocho en los juegos 2 y 3, con 22 hits de manera combinada entre ambos partidos. Los papeles se invirtieron el martes y el miércoles de esta semana, con Houston superando 18-3 en anotaciones a Boston, y 23-8 en hits.

Boston intentará igualar de nuevo la serie y provocar un séptimo partido.

“Ese es el objetivo. Obviamente, estamos donde estamos, pero tenemos que aceptarlo. Puedes decir todos los clichés, ¿verdad? Un lanzamiento a la vez. Una jugada a la vez. Una entrada a la vez. Un juego a la vez. Un día a la vez. No importa. Lo que sea... los tenemos. No importa. Saldremos y jugaremos un buen juego de béisbol mañana (hoy), y luego jugar otro buen juego de béisbol en dos días”, señaló, por su lado, el dirigente de Boston, Alex Cora, haciendo alusión a extender la serie a un séptimo y decisivo partido el sábado.