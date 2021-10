BOSTON.- Ahora que Carlos Correa parece contar con la bendición del legendario Reggie Jackson, asesor especial del dueño de los Astros de Houston, Jim Crane, está por verse si la gerencia de la novena tejana hará un esfuerzo por retenerlo en lugar de dejarlo marcharse del equipo en la agencia libre.

Lo contrario, podría significar el inicio de la desintegración del núcleo que ha convertido a los Astros en un equipo dominante en la Liga Americana, llegando por los pasados cinco años a cinco Series de Campeonato de su circuito y a dos Series Mundiales, incluyendo un título en 2017.

Con la salida del jardinero George Springer en la agencia libre posterior a la campaña 2020, los Astros pudieron mantenerse esta temporada como un club sólido. Aunque compañeros de equipo del campocorto boricua Correa tienen esperanzas de que él y la gerencia lleguen a un acuerdo en el invierno que le permita prolongar su carrera con Houston, al parecer también se están preparando para lo peor.

¿Le ocurrirá a Houston lo mismo que a los Cubs, que deshicieron su equipo campeón de 2016 esta temporada?

De algo parecen estar seguros los Astros. No creen que la franquicia dejará de ser una ganadora, pues ya superaron la partida de Springer, y esperan hacerlo también si Correa firma un contrato multianual con otra organización.

“Creo que tenemos un grupo de jugadores jóvenes, que tanto en las ligas menores como ya en Grandes Ligas, prometen muchísimo” dijo el segunda base de los Astros José Altuve a El Nuevo Día en un aparte durante la Serie de Campeonato de la Americana entre Houston y los Red Sox de Boston, que entró al quinto partido del miércoles empate, 2-2.

“Sí, estamos al tanto de que quizás podemos perder a Carlos, aunque yo no pierdo las esperanzas; siento que todavía lo podemos firmar. Pero me gusta donde estamos, estamos ahorita enfocados en ganar los playoffs, que eso es lo más importante. Y eso va a dictar el futuro del equipo”, abundó el venezolano.

Altuve, compañero de Correa y con quien hace una combinación defensiva envidiable de dobles matanzas en el cuadro interior, es además amigo cercano al campocorto santaisabelino. Pero con todo lo que implicaría su partida, Altuve reconoce el negocio del béisbol y no cree que la gerencia dejará que el núcleo que ya se coronó en una Serie Mundial en 2017, se desintegre por completo.

El escollo principal es uno, y muy grande. El contrato más lucrativo que han extendido los Astros en su historia fue precisamente la extensión que le dieron a Altuve por $151 millones y cinco temporadas, que expira después de la temporada 2024. Correa rechazó una última oferta por cinco años y $125 millones antes del inicio de esta temporada.

Correa no ha querido hablar durante estos playoffs acerca de la agencia libre, específicamente de cuánto aspira ganar. Hay reportes que lo proyectan con un contrato superior a los $200 millones, pero esta semana colegas suyos no dudaron en mencionar que se merece sobre $300 millones, considerando los contratos que se han firmado en años recientes.

A Fernando Tatis, Jr. los Padres de San Diego le dieron un contrato de $340 millones sin ni siquiera haber jugado dos temporadas completas en las Mayores. Correa, en cambio, lleva siete temporadas y de esas ha ido a la postemporada en seis ocasiones, y tiene estadísticas que lo tienen ya entre los mejores de todos los tiempos en octubre.

Con razón, luego del importante doblete que conectó en la novena entrada del cuarto juego de la Serie de Campeonato, que inició el rally decisivo en la victoria de Houston 9-2, el miembro del Salón de la Fama Reggie Jackson le regaló una de las gorras que colecciona y que lleva escrito en un costado la leyenda “Mr. October”.

Jackson, recordado por los cinco cuadrangulares que conectó en la Serie Mundial de 1977 con los Yankees de Nueva York, es asesor especial del dueño de los Astros.

“Creo que uno siempre se acostumbra rápido a lo bueno. Queremos seguir ganando, y como dije, es un proceso. Carlos es una pieza muy importante en todo este periodo que tuvimos de perder a ganar, y convertirnos en el equipo que somos ahora. Y espero con el favor de Dios poderlo firmar”, agregó Altuve, quien estuvo en las ediciones de los Astros que perdieron 100 juegos o más tres temporadas consecutivas entre 2011 y 2013.

Sin contar la temporada acortada de 2020, en el último año completo de Springer en Houston el equipo galopó al frente en 2019 y terminó con récord de 107-55. Aunque no ganaron, llegaron a la Serie Mundial por segunda vez ante Washington. Este año tuvieron 95-67 pero ganaron de todos modos la División Oeste de la Americana, y van en busca de su tercer viaje a la Serie Mundial.

“Uno siempre teme (que se vaya Correa)... Creo que esto es parte del béisbol. El béisbol es así. Es un negocio y cada cual busca el bienestar para su familia. Entendemos… llevo muchos años en esto y sabes que esto es un negocio y cada cual va a hacer lo mejor, ya sea el dueño para su equipo, igual que va a hacer Carlos o cualquier persona que sea agente libre, para su familia”, comentó por su lado el receptor boricua de los Astros, Martín “Machete” Maldonado.

El coach de bateo Alex Cintrón es otro que prefiere pensar que Correa se quedará, pero también alabó el talento que tiene Houston como para seguir siendo contendor.

“¿El núcleo? Pues mira perdimos a Springer el año pasado, y realmente estamos nuevamente aquí… salió una estrella en Kyle Tucker, que como quien dice está sustituyendo a Springer. Nadie va a sustituir a Springer, obviamente... 19 jonrones (en postemporada). Pero Tucker hizo un buen trabajo en la temporada regular y lo está haciendo todavía en los playoffs. Tenemos el talento. Realmente mi meta es que tengamos a Carlos. Todavía no estoy listo para visualizarnos sin Carlos. Pero el equipo estaría competitivo. Tenemos todavía a Altuve, Bregman, Brantley, Tucker, Álvarez; Machete se queda todavía. Un grupo de lanzadores jóvenes que estás viendo ahora. Valdez le quedan años, José Urquidy, Luis García; Lance McCullers firmó por cinco años; Jake Odorizzi… o sea, tenemos una rotación establecida”, resaltó Cintrón sobre la cantera de talento.

“Realmente Carlos es una pieza bien grande, pero el equipo no creo que se desmantelaría así de fácil. Pienso que si no logramos firmar a Carlos, creo que el dueño estaría dispuesto a buscar otro material, otro tipo de jugadores, a lo mejor no un ‘shortstop’ como Carlos, a lo mejor es un ‘center field’, o otro tipo de cosa para fortalecer el equipo”.

Por su lado Correa, tal como prometió antes de la temporada, se concentraría en ayudar a su equipo a ganar, y lo está haciendo en la postemporada, como lo demostró con su jonrón del primer juego de la Serie de Campeonato, y el doblete crucial del cuarto choque. Pero sí piensa en el futuro de su equipo, aunque le toque partir.

“Ahora mismo creo que este equipo está pensando en ganar a término largo. Las decisiones las tomarán el dueño y el gerente, pero creo que el ‘core’ de este equipo se va a mantener por buen tiempo”, culminó Correa.