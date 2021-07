DENVER — Shohei Ohtani será el pitcher abridor y bateará primero en el orden ofensivo como el designado del equipo de la Liga Americana en el Juego de Estrellas, otro hito del polifuncional pelotero japonés.

En su cuarta temporada en las Grandes Ligas con los Ángelinos de Los Ángeles, Ohtani hará historia el martes como el primer titular con dos funciones en un Juegos de Estrellas, la exhibición de mitad de temporada que empezó a escenificarse en 1933.

“No me esperaba en lo absoluto que me iban a seleccionar como pitcher”, dijo Ohtani. “Es un gran honor y trataré de hacer lo mejor que pueda”.

El astro de 27 años ha sido la sensación del béisbol por sus proezas en el plato y el montículo. Lidera las mayores con 33 jonrones y tiene marca de 4-1 con efectividad de 3.49 en 13 aperturas.

“Esto es lo que los fanáticos quieren ver”, dijo Kevin Cash, el mánager de la Liga Americana y de Tampa Bay.

La alineación titular de la Americana para la exhibición en el Coors Field fue anunciada el lunes.

“

No me esperaba en lo absoluto que me iban a seleccionar como pitcher. Es un gran honor y trataré de hacer lo mejor que pueda

”

Shohei Ohtani /Jugador de los Angels de Los Ángeles