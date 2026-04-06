Sí, leíste bien: Carlos Correa roba una base por primera vez desde 2019

California - Brent Rooker conectó dos jonrones y logró un récord personal de seis carreras impulsadas, incluido un batazo de tres carreras en la parte baja de la décima entrada el domingo que le dio a los Athletics de Oakland una victoria 12-10 sobre los Astros de Houston.

Los Athletics ganaron dos de tres juegos a Houston para conseguir su primera victoria en una serie esta temporada.

Rooker disparó su primer jonrón del año en la séptima y su número 100 con los A’s, que terminaron con 16 imparables.

Houston igualó con cuatro carreras en la octava. Jake Meyers conectó un jonrón, el venezolano José Altuve aportó un doble impulsor y Cam Smith empató el juego a 9 con un sencillo de dos carreras.

El boricua Carlos Correa le dio a los Astros una ventaja de 10-9 con un sencillo impulsor en la décima antes de que Rooker conectara ante el dominicano Bryan Abreu (0-1). Previo a eso, se robó la segunda base en la quinta entrada, su primera estafada desde 2019.

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El cubano Yordan Álvarez y Christian Walker conectaron cada uno un jonrón de dos carreras por Houston.

El dominicano Elvis Alvarado (1-0) consiguió dos outs para llevarse la victoria. El abridor de los Athletics, Jacob López, ponchó a seis en 4 1/3 entradas. Permitió tres hits, tres carreras y otorgó cinco bases por bolas.