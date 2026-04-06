Sí, leíste bien: Carlos Correa roba una base por primera vez desde 2019
El campocorto boricua sorprendió con su agresividad en las bases, logrando una estafada que no conseguía desde la pasada década
6 de abril de 2026 - 11:30 PM
6 de abril de 2026 - 11:30 PM
California - Brent Rooker conectó dos jonrones y logró un récord personal de seis carreras impulsadas, incluido un batazo de tres carreras en la parte baja de la décima entrada el domingo que le dio a los Athletics de Oakland una victoria 12-10 sobre los Astros de Houston.
Los Athletics ganaron dos de tres juegos a Houston para conseguir su primera victoria en una serie esta temporada.
Rooker disparó su primer jonrón del año en la séptima y su número 100 con los A’s, que terminaron con 16 imparables.
Houston igualó con cuatro carreras en la octava. Jake Meyers conectó un jonrón, el venezolano José Altuve aportó un doble impulsor y Cam Smith empató el juego a 9 con un sencillo de dos carreras.
El boricua Carlos Correa le dio a los Astros una ventaja de 10-9 con un sencillo impulsor en la décima antes de que Rooker conectara ante el dominicano Bryan Abreu (0-1). Previo a eso, se robó la segunda base en la quinta entrada, su primera estafada desde 2019.
El cubano Yordan Álvarez y Christian Walker conectaron cada uno un jonrón de dos carreras por Houston.
Carlos Correa registró su primera base robada desde 2019, marcando su primer robo en la presente década. pic.twitter.com/Ex38gGMCmy— D/S Sports MX (@dssportsmx) April 5, 2026
El dominicano Elvis Alvarado (1-0) consiguió dos outs para llevarse la victoria. El abridor de los Athletics, Jacob López, ponchó a seis en 4 1/3 entradas. Permitió tres hits, tres carreras y otorgó cinco bases por bolas.
Lance McCullers Jr. permitió tres carreras y cinco hits en cuatro entradas por los Astros.
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