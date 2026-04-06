Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sí, leíste bien: Carlos Correa roba una base por primera vez desde 2019

El campocorto boricua sorprendió con su agresividad en las bases, logrando una estafada que no conseguía desde la pasada década

6 de abril de 2026 - 11:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Correa batea para .242 en la temporada 2026. (Jon Shapley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

California - Brent Rooker conectó dos jonrones y logró un récord personal de seis carreras impulsadas, incluido un batazo de tres carreras en la parte baja de la décima entrada el domingo que le dio a los Athletics de Oakland una victoria 12-10 sobre los Astros de Houston.

RELACIONADAS

Los Athletics ganaron dos de tres juegos a Houston para conseguir su primera victoria en una serie esta temporada.

Rooker disparó su primer jonrón del año en la séptima y su número 100 con los A’s, que terminaron con 16 imparables.

Houston igualó con cuatro carreras en la octava. Jake Meyers conectó un jonrón, el venezolano José Altuve aportó un doble impulsor y Cam Smith empató el juego a 9 con un sencillo de dos carreras.

El boricua Carlos Correa le dio a los Astros una ventaja de 10-9 con un sencillo impulsor en la décima antes de que Rooker conectara ante el dominicano Bryan Abreu (0-1). Previo a eso, se robó la segunda base en la quinta entrada, su primera estafada desde 2019.

El cubano Yordan Álvarez y Christian Walker conectaron cada uno un jonrón de dos carreras por Houston.

El dominicano Elvis Alvarado (1-0) consiguió dos outs para llevarse la victoria. El abridor de los Athletics, Jacob López, ponchó a seis en 4 1/3 entradas. Permitió tres hits, tres carreras y otorgó cinco bases por bolas.

Lance McCullers Jr. permitió tres carreras y cinco hits en cuatro entradas por los Astros.

Tags
BéisbolAstros de HoustonCarlos CorreaMLBAthletics de Oakland
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 6 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: