Nueva York - Carlos Beltrán pisó este jueves por primera vez el estadio Citi Field de los Mets desde que dejó de ser dirigente del equipo en la pretemporada del 2020. Y fue aplaudido.

Beltrán regresó a la instalación deportiva para participar de las actividades del Día de Roberto Clemente que la MLB organizó y en calidad de un pasado ganador del premio que lleva el nombre del astro boricua.

La última visita del manatieño al hogar de los Mets fue el 17 de enero del 2020, cuando dejó su puesto como piloto de esa novena sin haber dirigido siquiera un juego tras señalamientos de su participación en el escándalo de robos de señas de los Astros de Houston en el 2017.

Hoy no hubo malas memorias, sino aplausos, pedido de firmas de autógrafos y peticiones para que esté en el grupo de coaches para el Clásico de Béisbol 2023, y el exjugador se sintió en familia.

“Soy parte de la familia de los Mets, así que estoy contento de estar aquí”, expresó el exjardinero.

Beltrán fue presentado al público como parte de la ceremonia del Día de Roberto Clemente. Estaba parado a la derecho de la loma de lanzamiento del Citi Fields, y desde las gradas escuchó los aplausos del público, que eran unos 10,000 sentados frente a él y otros miles más a su espalda.

Previo a la ceremonia, Beltrán se paseo por la zona detrás del plato y las líneas de primera y tercera base. Allí fue solicitado por los fanáticos que buscan fotos, autógrafos. Un fanático le pidió que estuviera en el Clásico, a lo que Beltrán respondió con una mueca relacionada a la controversial situación que hay en la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

Preocupado con la situación de la Federación de Béisbol

De hecho, Beltrán dijo públicamente que alguien del Comité Olímpico de Puerto Rico le “ofreció una llamada que nunca se dio” luego de que él acudiera con una queja ante el organismo que rige la Federación y su presidente José Quiles. Sí dijo que una persona de la Federación se comunicó con él para sostener una reunión en el futuro.

“No he hablado con nadie del Comité. Se me ofreció una llamada que nunca se me dio. La única persona que me dio una llamada es una persona que trabaja para el presidente de la Federación. Hablamos de la situación. Hablamos un poco de todo. Me dijeron que cuando llegue a Puerto Rico para tener una reunión”. compartió Beltrán.

“No tengo ningún tipo de problemas. Soy el tipo de persona que me gusta promover el béisbol. Entiendo que esta situación se ha salido un poco de control de muchas maneras, y es triste porque al final del día el foco no debe ser quién va a dirigir, quién va a ser el gerente o quién va a tomar las decisiones. Al final del día, el foco debe ser Puerto Rico y la representación de los jugadores”, estipuló.

Beltrán trabaja actualmente con los Yankees y su cadena de comunicaciones YES. Es el primer puesto que tiene de regreso en las Grandes Ligas desde que fue nombrado dirigente de los Mets. A veces está en las transmisiones de los juegos de los Yankees, mientras que otras veces participa en programas desde el estudio.

“Ha sido un regreso chévere. Me han tratado muy bien. Tengo muchas amistades que todavía son parte de la organización (de los Mets). Tengo una relación con el nuevo gerente de los Mets, Billy Eppler”, expresó.

”No se me dio lo de dirigir, pero en la vida hay que seguir adelante. En la carrera viví momentos buenos, regulares y malos y uno aprende. En mi caso, regresar aquí es bueno porque tengo muchos recuerdos. Soy parte de la familia de los Mets”, puntualizó.