“Todo es posible”: Juan “Igor” González le da la bienvenida a su candidatura para dirigir a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La posibilidad no luce tan descabellada, considerando los éxitos recientes que ha logrado González como dirigente de la Selección Nacional en otros eventos internacionales.

La realidad es que esa designación no está en su control, pues le corresponde a la Federación de Béisbol de Puerto Rico oficializar el nombramiento de quién asumirá el cargo.

Sin embargo, a preguntas de El Nuevo Día , González aseguró, que de llegar la oportunidad, no la descartaría.

“Mucha gente me ha comentado, pero si Dios así lo quiere, eso llega” , respondió el martes a este medio González tras aterrizar en la isla junto al Equipo Nacional de béisbol Sub-23, al que dirigió para proclamarse subcampeones del mundo en un torneo celebrado en Shaoxing, China.

“Yo creo en Dios en todo momento y creo que todo es posible, pero eso es en el año 2026, no está en mis manos. Si llega, bien. Y si no, voy a estar ahí con ellos, no tengo problemas”, expresó “Igor”.