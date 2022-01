Nueva York - Las conversaciones laborales en el béisbol para poner fin al cierre patronal se reanudaron el jueves por primera vez en un mes y medio con pocos progresos evidentes durante una sesión de negociación que duró aproximadamente una hora, lo que puso en riesgo el inicio oportuno de los entrenamientos primaverales.

Major League Baseball impuso el cierre patronal el 2 de diciembre tan pronto como expiró el contrato de negociación colectiva de cinco años, unas horas después de que se rompieron las conversaciones.

Las discusiones del jueves fueron las primeras sobre temas económicos centrales luego de una brecha de 42 días, y MLB hizo propuestas que esperaba que al menos comenzaran a generar impulso.

Después de que MLB hizo su propuesta, las partes se reunieron. Luego, la Asociación de Jugadores le dijo a MLB que responderá, pero no se comprometió con una fecha específica.

Mientras las partes volvían a negociar, se reunieron solo cinco semanas antes del inicio programado de los entrenamientos de primavera el 16 de febrero. Dado el tiempo necesario para que los jugadores viajen a Florida y Arizona, y luego pasar por protocolos de COVID-19 antes de tomar el campo, las perspectivas de un comienzo a tiempo están disminuyendo.

Se necesitaría llegar a un acuerdo a fines de febrero o principios de marzo para permitir el tiempo mínimo de entrenamiento antes del día de apertura de temporada actual, fijado para el 31 de marzo.

La propuesta de MLB no contenía ningún movimiento sobre la elegibilidad de la agencia libre o los umbrales de impuestos de lujo, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con las negociaciones. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no se autorizó ningún comentario público.

La gerencia dio marcha atrás en su propuesta de iniciar un fondo de bonificación que reemplazaría el arbitraje salarial para jugadores con al menos tres pero menos de seis años de servicio en las Grandes Ligas.

MLB mantuvo su propuesta de reemplazar el arbitraje con un fondo de bonificación para los llamados “superdos”, el 22% superior por servicio de aquellos con al menos dos temporadas pero menos de tres.

Los equipos propusieron atender la preocupación del sindicato sobre la manipulación del tiempo de servicio por parte de los clubes, al permitir que un equipo obtenga una selección de draft adicional por un logro de un jugador que aún no es elegible para el arbitraje, como un resultado alto en la votación para los distintos premios.

No hubo movimiento en las diferentes posiciones de ambos lados, sobre los niveles de impuestos de lujo, los salarios mínimos o el deseo del sindicato de disminuir el reparto de ingresos, lo que dejaría a los equipos de gran mercado con más dinero para gastar.

El umbral del impuesto de lujo fue de $210 millones en 2021, y MLB propuso aumentar el umbral a $214 millones. Los jugadores han pedido elevar el umbral a $245 millones y eliminar las sanciones no fiscales.

Además, MLB quiere expandir la postemporada de 10 equipos a 14, y el sindicato ofrece 12.

MLB ha ofrecido eliminar la compensación de selección de draft para jugadores perdidos a través de la agencia libre, que ha estado en el contrato laboral desde 1976; expandir el bateador designado a la Liga Nacional; e instituir un draft de lotería al estilo de la NBA para abordar la reconstrucción, aunque las partes difieren sobre cuántos equipos incluiría la lotería.

Una larga brecha entre las conversaciones no es inusual para las partes cuando se pelean.

Después de que comenzara una huelga el 12 de agosto de 1994, las partes se reunieron el 24 y 25 de agosto y luego del 7 al 9 de septiembre. El comisionado Bud Selig canceló la Serie Mundial el 14 de septiembre y las partes no reanudaron las negociaciones hasta el 10 de noviembre.

Después de otra ronda, las conversaciones se interrumpieron el 22 de diciembre hasta las sesiones del 1 al 7 de febrero y del 27 de febrero al 4 de marzo. La huelga terminó después de que la jueza federal de distrito Sonia Sotomayor, ahora jueza de la Corte Suprema, emitió una orden judicial el 31 de marzo que restauró las reglas del contrato vencido.