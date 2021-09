De enemigo número uno a convertirse en uno de los querendones de Queens.

Tras el malentendido y disgusto por la efímera campaña de pulgares bajo en contra de los abucheos de la fanaticada de los Mets, el estelar infielder puertorriqueño Javier Báez ha reconquistado el cariño de los seguidores de la alicaída franquicia, que ahora claman su estadía a largo plazo en la novena.

Báez, de 28 años, arribó a Nueva York vía cambio de los Cubs de Chicago el pasado 30 de julio, fecha límite de cambios en las Grandes Ligas para unirse a su compatriota Francisco Lindor en el cuadro interior del conjunto.

Aunque no pudo ayudar a los Mets a regresar a la postemporada, su desempeño en la Gran Manzana en los últimos dos meses de la temporada ha ayudado a aumentar el valor del intermedia-torpedero ahora que entrará a la agencia libre por primera vez en su carrera. Y un gran sector de la fanaticada de los Mets viene pidiendo su permanencia a través de las redes sociales al verlo rendir significativamente con el madero y guante.

Báez tiene promedio de .316 con nueve jonrones y 22 carreras impulsadas en 44 partidos desde su arribo a Nueva York. Aumentó su porcentaje de embasamiento por bases por bolas a 7.2 y disminuyó su por ciento en ponches a 27.7. A mitad de temporada, el bayamonés llevaba un paso para alcanzar los 200 ponches. Ahora mismo tiene 181 cuando a los Mets le faltan cuatro partidos.

En este mes de septiembre, Báez ha estado tronando el madero. Ha sido por mucho su mejor mes de la campaña. En 26 juegos tiene un robusto promedio de .376 con cinco jonrones y 14 remolcadas. También presenta un OPS de 1.055 y un porcentaje en base de .453.

Además, Báez atraviesa por una racha de 13 partidos con al menos un hit, la segunda más larga de su carrera luego de una de 15 encuentros en 2019 con los Cubs.

“Siento que necesitaba este cambio para conocerme un poco más y trabajar un poco más fuerte”, dijo Báez el fin de semana pasado a NBC Chicago.

El miércoles, el presidente de operaciones de los Mets Sandy Alderson no descartó la posibilidad de que la novena firme al boricua a largo plazo.

“¿Es posible? Sí. ¿Es realista? Quizás. Es difícil para mí apostar por eso”, dijo Alderson.

“¿Quiere Javy estar aquí, disfrutó de su estadía, qué se podría esperar de él durante los próximos años? Hay muchas cosas que influyen en cualquier decisión en la agencia libre. ‘Pero para decir que no hay absolutamente ninguna manera de que Javy Báez pueda ser parte de los Mets el próximo año’, no estaría preparado para decir eso en este momento”, agregó Alderson.

Los Mets ya tienen $341 millones comprometidos para Lindor en los próximos 10 años. Además de Báez, el abridor Marcus Stroman estará en el mercado. El apodado “El Mago” podría estar optando por un pacto entre $125 a $200 millones por cinco o siete años.

Para Lindor retener a su amigo es una posibilidad.

“Sé que Javy encaja en lo que estamos tratando de lograr aquí. Es un ganador, juega el juego tan duro como puede día tras día. Da lo mejor de sí mismo, y también es mi pana. Al final del día, sé lo que es capaz de hacer, todos lo hemos visto. Su enfoque ha sido sobresaliente, y definitivamente nos ayudó a ganar un par de juegos más en septiembre con seguridad”, declaró Lindor en pasados días al indicar que el dueño Steven Cohen tiene el dinero para retenerlo.

Báez, ganador de la Serie Mundial en 2016 con los Cubs de Chicago y de un Guante de Oro de la Liga Nacional en el campocorto en 2020, expresó recientemente su deseo de permanecer en Nueva York.

“Es algo realmente especial aquí. ... Me encantaría quedarme aquí y jugar con él (Lindor). Si la oferta es correcta y la consiguen me gustaría quedarme en Nueva York… Este grupo es especial, sé que quieren ganar. No sé si estaré aquí o no, pero pronto ganarán. Puedo sentirlo”, dijo Báez.