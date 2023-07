Oakland — El tercera base puertorriqueño José Miranda fue incluido el sábado en la lista de lesionados de 10 días por los Twins de Minnesota debido a una molestia en el hombro derecho, y el destacado prospecto Matt Wallner fue llamado de Triple-A St. Paul.

Miranda está bateando .211 con cuatro dobles, tres jonrones y 13 impulsadas. El movimiento fue retroactivo al miércoles.

Wallner, un jardinero, está en su tercera etapa esta temporada con los Twins después de batear .368 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas en 11 juegos.

Optado a las menores el 29 de mayo después de llegar a la base de manera segura en sus últimos seis turnos al bate para el equipo de Grandes Ligas, Wallner bateó .423 con tres jonrones y carreras impulsadas en sus primeros seis juegos en St. Paul. Wallner está bateando .308 con 11 dobles, siete jonrones y 31 carreras impulsadas en 36 juegos en Triple-A esta temporada.

“Siento que he sido consistente desde que me fui”, dijo Wallner. “Le he pegado bien a la pelota. Lo más importante es que he puesto la pelota en juego más que nunca, así que me siento bien con esa parte”.