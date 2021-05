Chicago -- Ya no hay discusión: “Cowboy Joe” es el número uno en la lista.

Joe West estableció el martes en la noche el récord más juegos de béisbol trabajados desde la posición de árbitro al aparecer como el oficial principal del partido en el que los White Sox de Chicago derrotaron a los Cardinals de San Luis por final 8-3. Fue el juego número 5,376 de temporada regular trabajado por West y con él rompió un empate que había alcanzado con el miembro del Salón de la Fama, Bill Klem.

West, quien llegó a las mayores en 1976 y cumplirá 69 años el 31 de octubre, se tomó una foto con sus compañeros oficiales antes de que comenzara el juego. También posó para fotos con los mánagers Tony La Russa de los White Sox y Mike Shildt de los Cardinals.

Después de que se intercambiaran las tarjetas de la alineación, el lanzador de San Luis, Adam Wainwright, salió al plato para estrechar la mano de West.

West recibió la visita del comisionado de béisbol Rob Manfred, el excomisionado Peter Ueberroth y el propietario de los White Sox, Jerry Reinsdorf. Los allegados del árbitro en la multitud incluían al cantante de música country Emmylou Harris y al ex centro de la NBA, Mark Eaton.

“Fue difícil contener una lágrima o dos, pero Tom Hanks dijo que no hay llanto en el béisbol, así que no puedes hacerlo”, dijo West, refiriéndose a la línea icónica de Hanks en la película “A League of Their Own”.

“Fue algo muy lindo”, agregó.

Los White Sox reconocieron el logro de West durante el partido al mostrar en su video pantalla un video con la estrella de la música country Garth Brooks y algunos de los antiguos y actuales colegas árbitros de West ofreciendo sus felicitaciones. La multitud respondió con abucheos, en su mayoría.

La mascota de San Diego, el Chicken, también estuvo presente, obsequiando flores a West durante el juego.

El colorido West es quizás el árbitro más famoso en la historia de las Grandes Ligas, conocido por sus memorables enfrentamientos con varios jugadores y entrenadores a lo largo de los años, junto con al menos un ejecutivo. West dijo que decidirá al final de la temporada si quiere seguir trabajando como árbitro.

Joe West (22) empató el récord que ostentaba Bill Klem, con 5,375 juegos trabajados, el pasado lunes. (Charles Rex Arbogast)

También se presenta a sí mismo como cantante y compositor de música country, por lo que lleva los apodos de “Cowboy Joe” y “Country Joe”. Los Oak Ridge Boys, miembros del Salón de la Fama de la Música Country y amigos de West, cantaron el himno nacional antes de su partido récord.

West comenzó su carrera en las Grandes Ligas a los 23 años, haciendo un puñado de juegos en el último mes de la temporada de 1976. Su primer trabajo en el plato fue con el lanzador de la bola de nudillos y miembro del Salón de la Fama, Phil Niekro, lanzando al joven receptor de los Bravos, Dale Murphy.

Ha trabajado en la Serie Mundial seis veces. Tiene 193 expulsiones en su carrera, y el propio West se ha enfrentado a las Grandes Ligas en ocasiones durante su larga carrera.

“ Es muy merecido, bien ganado, el tener el récord. Quiero decir, cuando tienes a Joe llamando al juego, en las bases, pero especialmente detrás del plato, vas a conseguir un trabajo sobresaliente en las Grandes Ligas ” Tony LaRussa / Dirigente de los White Sox

Durante una pelea en 1990, West arrojó al suelo al lanzador Dennis Cook.

Después de que West lo expulsó durante un juego de 2018, el campocorto de los White Sox, Tim Anderson, dijo: “No tengo mucho que decir sobre él. Todo el mundo sabe que es terrible”.

El año pasado, West expulsó al gerente general de los Nacionales de Washington, Mike Rizzo, de una suite en el piso de arriba en Atlanta por gritar y quejarse.

West fue suspendido por tres días sin paga en 2017 luego de que dijo en una entrevista que el ex tercera base de los Texas Rangers, Adrián Beltré, era el pelotero que más se quejaba del béisbol. West dijo que estaba bromeando y Beltré estuvo de acuerdo.

Recibió $500,000 el mes pasado en una demanda por difamación en contra el ex receptor Paul Lo Duca. En su demanda, entre otras cosas, West sostuvo que Lo Duca hizo acusaciones falsas que afectarían sus posibilidades de ser elegido para el Salón de la Fama. Actualmente hay 10 árbitros en el recinto que ubica en Cooperstown, Nueva York.

“Muy consistente”

West también tiene su parte de fanáticos. La Russa calificó a West como “muy consistente”.

“Es muy merecido, bien ganado, el tener el récord”, dijo La Russa, de 76 años, y miembro del Salón de la Fama. “Quiero decir, cuando tienes a Joe llamando al juego, en las bases, pero especialmente detrás del plato, vas a conseguir un trabajo sobresaliente en las Grandes Ligas”.

En el Juego de Estrellas de 2017, el toletero Nelson Cruz llegó al plato, sacó su teléfono e hizo que el receptor Yadier Molina le tomara una foto a Cruz y al árbitro de plato West. Cuando se le preguntó por qué, Cruz dijo: “Es una leyenda, ¿sabes?”.

Antes de convertirse en árbitro de Grandes Ligas, West fue un mariscal de campo estrella en Elon a principios de la década de 1970. También fue un receptor cuando jugaba béisbol mientras crecía en Carolina del Norte.

El nativo de Asheville fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte de Elon en 1986 y en el Salón de la Fama del Deporte de Carolina del Norte en 2018.

Hace varios años, West tenía cáncer de laringe, se sometió a radiación y continuó su carrera.