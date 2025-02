En el momento que sintió recurrentes dolores de cabeza, náuseas y vómitos, el expelotero profesional Dickie Joe Thon sabía que algo no estaba bien en su cuerpo.

Era noviembre de 2024 y decidió ir a un hospital del estado de Texas -donde reside-, teniendo en cuenta su condición con los riñones, que le fue diagnosticado en 2011, cuando comenzaba su carrera como jugador en el béisbol profesional con la organización de los Blue Jays de Toronto.

En aquella ocasión, los estudios médicos revelaron daños en los filtros de un riñón.

Tras someterse a múltiples exámenes, Thon fue informado hace unas semanas que sus riñones tienen apenas de un siete a un ocho por ciento de funcionamiento.

Según el portal American Kidney Fund, “se considera insuficiencia renal si menos del 15 por ciento de un riñón funciona normalmente".

PUBLICIDAD

La condición se agravó a tal manera, que perdió el 100% de la visión del ojo derecho, según contó el hijo del exgrandesligas Dickie Thon.

Tras estos resultados, los médicos le recomendaron a Dickie Joe comenzar un tratamiento de diálisis de inmediato. Y también necesita un transplante de riñón.

“Me sentía bien mal. Pensaba que era como una migraña bien mala. Pensé que se iba a ir, pero me dio náuseas, vómitos, no podía dormir, dolor de cabeza increíble, dolor en el cuerpo, no podía funcionar”, recordó Thon en una entrevista vía telefónica con El Nuevo Día.

“Entonces, hace como tres semanas, fue que me dieron la llamada, de que los números están bien, bien peligrosos y que era urgente tratar de hacer ese tratamiento de diálisis”, prosiguió narrando.

Así que Thon acogió la recomendación médica y hace dos semanas tuvo su primer tratamiento. Su proceso, en una clínica médica, es diario. Por el tipo de medicamento que le están suministrando, el ex jugador del cuadro explicó que se encuentra en la espera de que le aprueben el tratamiento en su hogar.

“Siento una mejoría increíble. Tengo la cirugía de donde me hicieron el catéter, que se está recuperando un poco, pero por lo menos toda la toxina se está filtrando. Mentalmente, puedo pensar bien por la energía de poder trabajar normal”, manifestó el exjugador de 33 años.

En medio de este diagnóstico, Dickie Joe fue nombrado como coach de banco del equipo de liga menor Clase A+ de la organización de los Dodgers de Los Ángeles para la venidera temporada. Además, estará encargado de la parte analítica de la novena.

PUBLICIDAD

Entre las temporadas de 2022 y 2024, Dickie Joe fungió como dirigente de la filial de Doble A de la organización de los Astros de Houston. En el 2021 hizo lo propio, pero a nivel Clase A.

Durante la pasada temporada, Dickie Joe dijo que el cuerpo le dio ciertas señales de que no estaba bien.

En varias ocasiones acudió a hospitales para que le suministraran algún tipo de suero con vitaminas. El ajetreo de ser mánager de liga menor, que incluye viajes por distintos estados, no le favoreció a su condición, indicó.

Ningún percance durante el periodo de la campaña, fue tan fuerte como el que experimentó en noviembre.

“Tuve on and off en el hospital varias veces, tuve complicaciones de salud, pero me mantenía en la temporada porque estaba dirigiendo Doble A con Houston y tenía la responsabilidad de cuidar a mi equipo. Salía del hospital para ir a trabajar. Los viajes en esa liga no fueron muy buenos en cuestión de salud para mí, eran más complicaciones”, sostuvo.

Thon comenzó con los problemas en un riñon en el 2011, un año después de ser seleccionado en el sorteo de novatos de las Grandes Ligas por los Blue Jays en la quinta ronda. Recibió una bonificación de $1.5 millones, una cifra superior a la que recibieron jugadores seleccionados en la primera ronda.

Estuvo activo en las Menores hasta la temporada 2017, llegando hasta la filial de Doble A. En siete campañas, totalizó 502 partidos y bateó para .243 con 27 jonrones y 178 remolcadas con OPS de .674.

PUBLICIDAD

En lista de espera

Durante este tiempo, Thon intentó mantener en silencio su condición de salud, pero llegó el momento que no era posible ocultarlo. Tiene la necesidad de un tranplante de riñón y su nombre ya está en una lista de espera.

Aunque sus dos riñones tienen el mismo por ciento de funcionamiento, dijo, que solo necesita el transplante de uno.

“Estamos empezando el proceso con los hospitales y buscar los exámenes para ver si hay compatibilidad con personas que le gustarían donar. Es bien raro porque uno no sabe lo que viene en el futuro y depender de alguien que quiera ofrecer un riñón o que llegue un riñón es bien difícil”, comentó.

“A mí no me gusta pedir ayuda de muchas personas. No me gusta depender ya que soy responsable de muchas otras como coach. Estoy tratando de ver cómo procesar ese sentimiento, pero por lo menos está de camino”, expresó.

Al tiempo que aguarda por un riñón, Dickie Joe también debe lidiar con el problema de visión del ojo derecho. No permite que esta condición lo limite en los quehaceres de la vida diaria.

“Estoy buscando una manera ahora mismo de poder hacer varias cositas. Hay otras que no puedo, pero estoy trabajando para poder buscar la manera de cómo hacerlo. Dicen que el chance de que vuelva (la visión) es bien poco, pero se tarda siete meses poder ajustarme a un ojo nada más“, dijo.

“Estoy entrenando ese ojo para poder funcionar de manera normal al momento. Uno puede hacer ajustes, uno no se va a quitar”, apuntó Dickie Thon, cuyo progenitor recibió un pelotazo en el ojo izquierdo cuando militaba con los Astros de Houston en 1984 y prosiguió su carrera en las Grandes Ligas.

PUBLICIDAD

Y una gran razón para Dickie Joe no rendirse durante este duro proceso es su primogénito León, de 10 meses de nacido.

“Esa es la motivación para poder tratar de mejorar lo más que pueda para ver a León crecer... Uno cambió la perspectiva un poquito cuando llegó él y no sé cómo explicarlo muy bien... Fue como una responsabilidad increíble para poder asegurarme que él esté bien en el futuro”, dijo en pausa.

“A la familia (quiero) tratarle de durar lo más que pueda. Uno como que tiene ese esos goals”.

Su otra razón es su llegada a la organización de los Dodgers y la oportunidad de seguir aportando al desarrollo de jóvenes peloteros.