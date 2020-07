El boricua Vimael Machín sabía que tenía grandes posibilidades de hacer el róster de los Athletics de Oakland para esta temporada.

Y aunque no le causó sorpresa del todo la noticia de que fue incluido en la plantilla de 30 jugadores para el inicio de la campaña, el versátil jugador de 26 años celebró con ganas su inclusión.

Machín, quien llegó a los Athletics como regla 5 en un cambio con los Phillies de Filadelfia, se convertirá en el único pelotero puertorriqueño que debuta en esta temporada que inicia el jueves en la noche.

El jugador del cuadro es uno de los 31 peloteros nacidos o de raíces boricuas que están incluidos en los rósters para el inicio de la temporada.

Machín hará su debut el viernes cuando su equipo recibe la visita de los Angeles de Los Ángeles.

“Hice el róster. Me siento superemocionado y agradecido por la oportunidad que me dio Dios y los Atléticos de Oakland”, dijo Machín a El Nuevo Día.

“Les agradezco que hayan confiado en mi habilidades. Se me dio la oportunidad que deseaba desde que comencé a jugar desde el primer día cuando chiquito”, dijo con alegría.

Nacido en Humacao, Machín recibió múltiples elogios de parte de la dirección del equipo por su versatilidad y su capacidad de embasarse.

Bob Melvin, dirigente de Oakland, le anunció hace dos días a Vimael Machín que estaba sembrado en el equipo.

El bateador zurdo promedió en los entrenamientos para .323 en 17 partidos con 10 imparables en 31 turnos.

“Ahora no es estar aquí sino mantenerse. Siempre positivo y escuchando los consejos de los jugadores veteranos y los entrenadores”, abundó.

Por el momento, Machín desconoce los planes que tiene el dirigente Bob Melvin con él, pero sabe que su versatilidad lo llevará a tener una buena participación.

“Aquí el dirigente no me ha dicho nada como tal. Hace como dos días se me acercó y me dio la noticia que había hecho el róster del opening day”, contó.

“Lo que he visto es que ellos me mantienen jugando la cuatro posiciones del infield muy a menudo. Por lo que pienso y veo es que voy a ser una pieza clave desde el dugout así sea para entrar tarde en el juego para coger un turno o defender. En estos momentos no sé bien los planes, pero lo importante es que estoy activo en el róster. Nada ahora esperar que me den la oportunidad y trabajar duro para dar el 100% siempre”.