El boricua Vimael Machín estaba empezando a sentir ansiedad en cada turno al bate. Eran ocho los viajes al plato sin conectar de hit y el novato de los Athletics de Oakland esperaba por ese gran momento en su carrera.

Pero el sábado llegó ese gran día. Abriendo en la alineación como bateador designado, el humacaeño disparó un sencillo al predio izquierdo sobre un lanzamiento de Kevin Gausman iniciando el tercer capítulo ante los Giants de San Francisco.

Ese gran momento quedará por siempre en la memoria de Machín, quien este año está debutando en las Mayores.

“Cuando tú eres rookie y llevas par de turnos y ese hit no ha llegado lo primero que tú te dices es: ‘tengo que dar ese hit. Hay que darlo’”, dijo Machín vía telefónica a El Nuevo Día.

“No te voy a mentir. No había nervios, pero sí la ansiedad. Estaba ahí presente. Llevaba varios turnos sin dar hit y uno lo piensa. Uno se sienta en el dugout y te pones a pensar, ¿qué pelotero le gustaría estar en mis zapatos? En eso, hay que ser agradecido”.

Machín, reclamado en la Regla 5 por los Phillies de Filadelfia y posteriormente (en diciembre) cambiado a los Athletics, se ganó un espacio en el roster de Oakland debido a su versatilidad defensiva y su habilidad para embasarse, unas caracteristicas muy valoradas por la gerencia de la novena.

El bateador zurdo de 26 años compartió el instante en que se ‘bautizó’ en las Grandes Ligas.

“El tipo que estaba lanzando es un tremendo pitchazo. En el primer pitcheo me tiró un cambio y después una recta. Me tenía en 0-2 rápido. Respiré profundamente y me dije: ‘bueno, yo soy bueno con dos strikes. Siéntate en un pitcheo bueno’. Entonces me tiró una recta y reaccioné bien y rápido. Gracias a Dios pude dar mi primer hit. Salí de lo más difícil, que es dar el primero. Te garantizo que hay ansiedad. Esta son cosas que no puedes controlar”.

“La bola por fin ya cayó. Ahora es cuestión de seguir manteniéndose trabajando fuerte, ya que todo el mundo sabe que el equipo está jugando un tremendo béisbol. Tengo que aceptar que soy novato y hay mucha gente aquí que ha jugado Grandes Ligas por muchos años. Nada, tengo que seguir trabajando y esperando es oportunidad”.

El batazo en cuestión salió disparado hacía el izquierdo. De inmediato, la pelota fue sacada de juego y entregada posteriormente al jugador puertorriqueño.

Machín indicó que tiene en su poder la pelota y que la guardará con mucho celo.

“La bola está aquí conmigo. Me la dieron en una cajita. Esa está bien guardada. Créeme”.

Por otro lado, Machín, quien apenas promedia para .091 con dos anotadas, destacó la forma en que han venido desempeñándose los Athletics en lo que va de temporada.

Oakland lidera todas las Mayores con marca de 16-6.

“Tenemos que seguir unidos como equipo, para seguir ganando juegos y meternos en los playoffs, que es lo que uno quiere”, concluyó.

Activarán a Bebo Pérez

El receptor de los Indians de Cleveland, Roberto “Bebo” Pérez será activado el martes luego de recuperarse de una lesión en el hombro derecho.

Trascendió que Pérez estará disponible para el inicio de la serie de tres juegos ante los Pirates de Pittsburgh.

El ganador del Guante de Oro en el 2019 está fuera de acción desde finales de julio cuando apenas había jugado en tres partidos.