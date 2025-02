Guerrero es elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial y ha declarado que no negociará después de su presentación en el campamento, que se espera sea el martes.

“Todo necesita ser considerado, pero debe ser considerado históricamente y no de manera reactiva”, dijo Atkins. “Ser disciplinados con nuestras valoraciones, ser disciplinados en cómo pensamos en construir la mejor plantilla posible, hay tantas variables.”

Atkins ha dicho que el equipo no tiene intención de canjear a Guerrero.

“No creo que eso vaya a afectar al equipo”, dijo el campocorto Bo Bichette. “Vladdy siempre se ha preocupado primero por el equipo y no va a hacer de eso un problema.”

No lanzó después del 14 de septiembre debido a un esguince en el tendón de la corva izquierda.

“Necesito estar saludable. Necesito hacer mis aperturas”, dijo Scherzer. “Estoy aumentando mi ritmo hacia donde necesito estar. Hay ciertas lesiones con las que estás bien, pero no me siento bien con lo del año pasado. La mayor bandera roja para mí es ese asunto de la espalda, y simplemente eso no es ya un problema.”