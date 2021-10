A pesar de tener un trabuco en 2018 el dirigente de los Red Sox de Boston fue reconocido por cada componente de la plantilla durante su ruta hacia la Serie Mundial, y tras la conquista del título de campeones. Con un equipo menos completo tres años después, el mánager boricua Alex Cora ha vuelto a poner su mano para que las cosas funcionen cuando tienen que hacerlo: durante los playoffs en octubre.

A pesar de tener altibajos en 2021 y de contar con un equipo que en el papel luce mucho menos profundo que el que ganó 108 partidos en la temporada regular en 2018, Cora ha vuelto a apretar los botones indicados en el momento preciso.

Primero lo hizo clasificando a la postemporada a un equipo que llegó a estar dominando la División Este de la Liga Americana durante los primeros meses, pero que después resbaló al punto de verse amenazado ese pase a los playoffs. Boston cerró en el segundo lugar del Este, empatado con marca de 92-70 con los Yankees.

Pero el martes Cora y compañía arrancaron con el pie derecho su participación en octubre con una victoria 6-2 ante sus archirrivales Yankees de Nueva York en el duelo de ‘wild cards’ de la Americana. Aunque se trata de un juego de playoffs, una derrota hubiera significado un rápido adiós y el punto final a la temporada 2021. En cambio, Cora mejoró su marca en juegos de postemporada a 12-3, con un saldo de cinco series ganadas entre las campañas 2018 y 2021, incluyendo el choque de muerte súbita efectuado anteanoche. Su balance en temporada regular es de 284-202 en tres años (2018, 2019 y 2021).

Desde hoy tendrá las manos llenas en la serie divisional ante los Rays de Tampa Bay, finalistas en la pasada Serie Mundial de 2020 y campeones divisionales nuevamente este año.

“Primero que todo, el que diga que daba a Boston para estar donde está, o lo que hizo en los primeros tres o cuatro meses de la temporada, está mintiendo. Solamente quizás los fanáticos reales de ellos lo pensaban, y muchos de ellos creo que tampoco. Creo que era un equipo que no tenía la profundidad, especialmente en el bullpen, que tuvo ese equipo que ganó la Serie Mundial”, dijo el exjugador de Grandes Ligas y actual cazatalentos de la organización de los Cubs de Chicago, Edwards Guzmán.

Guzmán conoce a Cora muy bien pues compartieron labores gerenciales y administrativas en los Criollos de Caguas antes de que el piloto de Boston fuera nombrado para el puesto con la organización de los Red Sox en el otoño de 2017. Y como seguidor del juego y alguien que además ha estado dentro del terreno desempeñando labores como entrenador, sabe las cualidades que se necesitan para tener éxito como dirigente, y especialmente para triunfar ganándose la confianza de sus jugadores.

“No es porque sea puertorriqueño ni sea mi amigo, pero en Grandes Ligas creo que no hay ningún dirigente, y si los hay son muy pocos, que tengan el tipo de comunicación que Alex tiene con sus jugadores. De la manera que Alex se comunica con ellos, sobre cuál va a ser su rol y qué espera de ellos… no hay una persona que le dé más autoestima a sus jugadores, como lo hace Alex”, subrayó Guzmán.

Guzmán dijo que la mejor muestra es el testimonio que dan los jugadores de Boston en cada entrevista, elogiando a Cora por su manera de comunicarse con ellos y la confianza que les da.

“Esa es una de las cosas que le ha dado el éxito a él… la comunicación. Los jugadores, cuando tú escuchas las entrevistas, y oyes que todos hablan de Alex Cora bien, eso no es porque los mandan a hablar bien de él. Porque si el dirigente no es lo que ellos piensan (que debe ser) o no tiene la comunicación con los jugadores, ellos evitan ese tipo de preguntas. Pero en este caso, sin muchos de los periodistas preguntarle a los jugadores, ellos resaltan esa comunicación y la manera de Alex trabajar en el ‘clubhouse’. Y una de esas entrevistas fue la de (Kyle) Schwarber antier (lunes), cuando le preguntaron de otra cosa, y él salió hablando de Alex Cora… de lo bien que se sentía jugar para él; que Alex sabía quién era todo el mundo. Que les pregunta de la familia, de los papás, de los hermanos… tú sabes. Esa es la diferencia. Cuando tú te sientes bien en un lugar, ese extra va a salir como jugador”, mencionó Guzmán refiriéndose al primera base que el martes actuó como bateador designado ante la baja de J.D. Martínez. Schwarber llegó al equipo en cambio desde Washington el 29 de julio.

Y fue él uno de los responsables de sacar de la lomita al as monticular de los Yankees, Gerrit Cole el martes, con un jonrón solitario que le dio ventaja a Boston de 3-0 en la tercera entrada.

Movimientos en la alineación que funcionaron

Schwarber fue movido por Cora para ese partido al primer turno en la alineación mientras que el guardabosque puertorriqueño Kike Hernández, quien había sido el primer bate hasta entonces, bajó al segundo.

Cora dijo en la conferencia de prensa posterior al partido que ese cambio en el orden ofensivo se debió a la importancia del partido, aunque no precisó qué exactamente estaba buscando. Pero, lo que fuera, lo consiguió.

“Creo que empezar con un bateador zurdo, fue un motivo. Quizás él (Cora) no va a decir el secreto o por qué en realidad lo hizo. Schwarber venía de coger siempre buenos turnos desde que estaba en los Cubs contra Gerrit Cole, cuando Gerrit Cole estaba en Pittsburgh. Así que eso tuvo que ver un poco. Pero si hay un secreto ahí, eso lo saben él y su staff”, analizó Guzmán.

Guzmán recalcó que comparando con otras ediciones campeones de los Red Sox, esta plantilla tiene menos profundidad.

Boston ha ganado cuatro títulos de Serie Mundial en el presente siglo, en 2004, 2007, 2013 y 2018. Los primeros dos fueron bajo el mando de Terry Francona, y el tercero con John Farrell, antes de la llegada de Cora, quien debutó como dirigente de Grandes Ligas con un campeonato.

“Si miras los rósters de los equipos (de Boston) que han ganado con Francona y el mismo del primer año (2018) de Alex, y miras este, ahí se ve la diferencia en lo que estamos hablando”, prosiguió Guzmán, dando crédito a la labor del técnico boricua.

“Aparte de eso, hay que darle crédito también al gerente general (Brian O’Halloran) que movió sus piezas, posiblemente junto con recomendaciones de Alex. Entiendo que la firma de Kike (Hernández), que fue por $14 millones y dos años, y la de (Hunter) Renfroe por $3 millones y un año, fueron unas firmas clave. Además, el desempeño de (Alex) Verdugo, que venía como quien dice de un cambio donde cualquier otro jugador se hubiera puesto una presión extra y él no lo hizo. Hizo lo que sabe hacer. Fueron muchas las cosas. Pero nadie daba a ese equipo para estar donde está”.

“La comunicación se ve. Si te pones a ver, ayer mismo (martes), que mucha gente se sorprendió que Christian Vázquez (receptor regular) no iniciara el juego, pero el ver la manera y con la energía que Christian Vázquez entró al juego después de cinco entradas, era que ya sabía cuál era su rol y que desde antes, desde que ellos terminaron en Washington (la temporada regular), él sabía lo que iba a pasar porque posiblemente Alex Cora le había comunicado. Eso es lo que hace un buen líder… comunicar y crear una cultura (ganadora)”.