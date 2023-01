Carolina. Todos los inviernos, Wilfredo “Coco” Cordero se escapa del frío de Nueva York para visitar a su pueblo natal de Mayagüez y a sus Indios, equipo donde se convirtió en leyenda durante la década de 1990.

Evidencia de su grandeza está en la entrada del Estadio Isidoro “Cholo” García con una estatua en su honor en la plazoleta, más el retiro de su número 11. Cordero jugó 10 de sus 11 temporadas con los Indios en la liga invernal.

Para esta temporada, Cordero volvió a vestir los colores de la tribu que tanto ama y agradece, esta vez, como coach de bateo de la novena que se encuentra en su quinta final consecutiva en la pelota invernal.

Los Indios comenzaron la temporada bajo la dirección de Luis Matos, despedido debido a una mala racha en las semanas finales de la fase regular y reemplazado por el veterano mentor Mako Oliveras.

“En (2021-222) estuve como ayudante y este es mi primer año como coach de bateo”, dijo el excampocorto a El Nuevo Día antes de la derrota 5-4 de los Indios en Carolina contra los Gigantes en el tercer choque de la serie.

Wilfredo 'Coco' Cordero fue una estrella de los Indios en la década de 1990. (Jorge A. Ram rez Portela)

“Más que contento. Después de retirado, esto es otro sueño hecho realidad. Fui coach por siete u ocho años en un colegio, cerca de mi casa. Ahora, estoy dedicado más tiempo en Puerto Rico. Trato de estar más acá por el frío de allá. Me cansé. Me hicieron un reemplazo de rodilla y cuando el frío está, es duro”, confesó.

“Este calientito no se compara. Siempre que vengo en el invierno, vengo a ver a los muchachos. Charlie Martel era el encargado de propiedad cuando yo jugaba y todavía está aquí. Siempre me daba la vuelta. Gracias a Dios, Héctor Otero (gerente general) y José Feliciano (administrador del equipo) me dieron la oportunidad”, añadió el exjugador, quien acumuló 14 temporadas en las Mayores con varias organizaciones.

Cordero fue pieza clave para la dinastía de los Indios en los años noventa, alzando cuatro campeonatos. Durante su carrera en la pelota invernal, fue Novato del Año (1990-91) y Jugador Más Valioso (1991-92), agregando también un título de bateo. Según el portal Béisbol 101, Cordero bateó para .270 con 40 jonrones y 189 remolcadas en su carrera.

Ahora, intenta impartir sus conocimientos a la novena india, la cual está deseosa de conquistar su decimonoveno cetro en la historia y el primero desde 2013-14.

Cordero, aquí en uniforme de los Expos de Montreal.

“Es diferente a cuando jugaba. Han cambiado muchas cosas pero, al final de todo, el béisbol es el mismo. Tratan de decir que ha cambiado, pero no. Lo que ha cambiado es que hay más información, más computadoras, pero cuando te metes en las líneas es lo mismo”, apuntó Cordero.

“Lo que enfatizo es más la concentración. A este nivel, son profesionales, de mucha experiencia y trabajan duro. Lo más que digo es que no se distraigan. Si hacen eso, no veo ningún problema”, agregó.

Los Indios no pudieron volver a la cima del béisbol profesional en las últimas cuatro finales en que se presentaron. En las primeras dos, fueros despachados por los Cangrejeros de Santurce. En la últimas dos, fueron los Criollos de Caguas sus verdugos.

Esta vez, Mayagüez pudo sacar del paso a Caguas en las semifinales, dominando la serie en seis partidos. En el quinto intento en fila, los Indios se ven abajo 2-1 en la final contra los inspirados Gigantes.

“En el béisbol cualquier equipo puede vencer a cualquier equipo. Cuando entras a una serie, no importa el talento que tengas, es el mejor que esté jugando en ese momento. Así ha sido. Esperemos este año cambiar”, expresó Cordero.

“El ánimo en el clubhouse está excelente. Saben lo que están confrontando. (Carolina) es un equipo que está hambriento. Pero, tenemos buenos peloteros a ley de tres juegos para el campeonato”, señaló.

Fuera de su nuevo trabajo en la filas mayagüezanas, Cordero preserva su trabajo de verano como entrenador en una academia de béisbol a las afueras de la ciudad de Boston.