Caguas - En un lapso de menos de seis meses el exreceptor de Grandes Ligas Yadier Molina ha tenido dos grandes experiencias como dirigente en la liga venezolana de invierno y con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, pero no crea que todo terminará aquí en la isla cuando dirija la próxima campaña a los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Y es que Molina, a pesar de ser un ‘novato’ que todavía no lleva un año de experiencia en estas lides, tenía ofertas de Venezuela y de República Dominicana, antes de aceptar la oferta de los Criollos, que ayer lo anunciaron en conferencia de prensa como su nuevo mánager para la campaña 2023-2024.

Lo que es más, el propio Molina dejó ver en un aparte con El Nuevo Día que no descartaría dirigir en un futuro cercano en el vecino país caribeño, donde ya otras figuras boricuas de renombre como Mako Oliveras y Lino Rivera, han trabajado con éxito.

“Tenemos muchas cosas en mente, en el juego, y es algo que me mantiene vivo. Espero seguir haciendo estas facetas nuevas, manejando (dirigiendo) aquí en Puerto Rico, y a lo mejor el año que viene me voy para República Dominicana… ¿quién sabe?”, dijo riendo.

A preguntas si estaba hablando en serio, se reafirmó hablando más serio.

“Me gusta el béisbol, y si hay oportunidades, ¿por qué no?

Entendidos del béisbol aseguran que si Molina aspira a dirigir alguna vez en Grandes Ligas, la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) puede ser una de las puertas o pasos lógicos a dar.

De hecho, el gerente general de los Criollos, Jesús “Motorita” Feliciano, confirmó que Molina tenía ofertas tanto para Dominicana como para volver a dirigir en Venezuela, con los propios Navegantes de Magallanes, a quienes dirigió en su estreno como mánager en la pasada campaña, guiándolos hasta la fase semifinal.

Aclaró que la intención de Caguas era repetir a Edgar Pérez desde que concluyó la temporada pasada, pero los compromisos que tiene con la organización de los Cubs de Chicago como coordinador del talento de liga menor, no le iba a permitir estar a tiempo completo.

“Desde el principio nosotros contábamos con él”, dijo Feliciano en referencia a Pérez. “Inclusive, cuando surgió la disponibilidad de Yadi, Yadi estaba pasando por un proceso de entrevistas también en Venezuela y en Dominicana. Tenía las opciones para ir. Y al darse la oportunidad (de dirigir en Caguas) notamos que en realidad el enfoque de él era quedarse con su familia en Puerto Rico. Ahí es que comenzamos a tener estas conversaciones. Pero la realidad del asunto es que fue bien hecho, nada a la prisa”.

“Yadier también tuvo la disponibilidad de esperar, a ver cómo iba a salir el proceso, porque sí nosotros teníamos en mente que fuera Edgar. Pero luego de varias conversaciones con Edgar, nos reunimos con él y hablamos de los planes que tenemos como organización. Edgar es una persona que va a estar aquí hasta que posiblemente Raúl Rodríguez (dueño) y este servidor estemos, porque ha sido una persona que ha corrido el equipo. A veces ese ‘bench coach’ esa esa persona que tiene más contacto directo con los jugadores”, agregó Feliciano recordando que Pérez ocupó ese puesto como mano derecha del entonces dirigente Ramón Vázquez, quien comenzó la temporada pasada pero eventualmente salió cuando por compromisos con los Red Sox de Boston, tras su ascenso como coach de banca del boricua Alex Cora, tuvo que marcharse del país.

Fue entonces cuando Pérez fue nombrado dirigente en propiedad de los Criollos, a quienes había dirigido antes de forma interina en lo que Vázquez se reportaba al equipo.

El coach Edgar Pérez fungió como dirigente interino por Ramón Vázquez, antes que lo nombraran mánager en propiedad durante la pasada temporada. Ahora volverá a ser coach de banca, esta vez para Yadier Molina. (Suministrada)

Edgar Pérez no descarta volver a dirigir

Pérez, por su parte, conversó vía telefónica con El Nuevo Día desde Arizona, y confirmó que en efecto acordó permanecer en las filas de los Criollos como coach de banca.

“Desde que acabó la temporada (2022-2023) me ofrecieron el equipo para seguir dirigiendo. Obviamente, cuando vengo al ‘spring training’ y tuve mis reuniones finales, me dejaron saber (los Cubs) que quieren que yo haga otras cosas durante el ‘off season’”, señaló Pérez sobre el periodo muerte del béisbol organizado, que coincide con la temporada invernal boricua.

“Y dado al caso de lo que pasó el año pasado, que no pude estar en tres juegos de las semifinales, me sentía que no podía asumir el compromiso completo. Pero yo voy a estar con los Criollos, y voy a poder entrar y salir”.

“Responsablemente les dije que no iba a poder estar al frente del equipo porque no iba a estar a tiempo completo, pero que eso no quiere decir que en un futuro no quiera dirigir. Pero ahora mismo la posición que tengo en Chicago me demanda un poco más de tiempo”, agregó Pérez, quien se mostró en la disposición de ayudar a Molina como dirigente.