El otrora receptor de Grandes Ligas con los Cardinals de San Luis y mánager de Puerto Rico durante el pasado Clásico Mundial de Béisbol, Yadier Molina, fue confirmado este jueves como el nuevo dirigente de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, y previo a la conferencia de prensa para el anuncio manifestó su entusiasmo por unirse a una franquicia de tradición y la más ganadora de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Así mismo, Molina expresó su interés en mantenerse ocupado y cómo ha sido el proceso durante sus primeros meses fuera del béisbol de Grandes Ligas como jugador, tras su retiro al concluir la campaña 2022.

“Pues ha sido bien interesante, para arriba y para abajo… es algo que me gusta hacer, me gusta estar moviéndome de lado a lado y tratar de entretenerme. Tenemos muchas cosas en mente, en el juego, y es algo que me mantiene vivo. Espero seguir haciendo estas facetas nuevas, manejando (dirigiendo) aquí en Puerto Rico, y a lo mejor el año que viene me voy para República Dominicana, quién sabe”, dijo riéndose Molina al ser abordado para preguntarle cómo ha vivido su vida en el retiro tras 19 temporadas.

Así las cosas, Molina estará haciendo su debut como piloto en la liga local, en la campaña 2023-2024, que arrancará en noviembre. El ganador de nueve Guantes de Oro en las Grandes Ligas viene de estrenarse como mánager en el invierno pasado al frente de los Navegantes de Magallanes en la liga venezolana, como preámbulo al Clásico Mundial.

Tal como adelantó El Nuevo Día, Molina figuraba como principal candidato para dirigir a los Criollos, que luego de ganar el campeonato de la LBPRC en la campaña 2021-22, se eliminaron en semifinales ante los Indios de Mayagüez, eventuales campeones en la final de enero de este año.

La información de que Molina lucía como primera opción trascendió luego de que se supiera que Edgar Pérez no estaba disponible para continuar al frente de los Criollos, tras su debut como dirigente en propiedad la pasada temporada. Pérez continuará como coach de banca.

“Pues estoy bien contento por la oportunidad. Es algo que siempre he deseado, estar en Puerto Rico, y ayudar a los jóvenes; poner un poquito de mí, en cuestión de béisbol. Y de verdad que estoy bien contento con la oportunidad que me está dando Raúl Rodríguez”, agregó Yadier en alusión el propietario de los Criollos, Raúl Rodríguez.

Molina, aparte de su carrera en Grandes Ligas, también fue jugador en la liga invernal boricua con los Gigantes de Carolina y con los Atenienses de Manatí. Reforzó a los Criollos en la Serie del Caribe de 2021.