La pelea que tendrá el 20 de abril el puertorriqueño Félix “Diamante” Verdejo abriendo la transmisición por “pay per view” de ESPN, ante el excampeón mundial Bryan Vásquez, podría catapultarlo o hundirlo a juzgar por las expresiones de su promotor Bob Arum, quien no se anda con rodeos cuando habla de sus boxeadores.



Esa misma noche, el también boricua Christopher “Pitufo” Díaz tendrá una oportunidad de oro que podría impulsarlo igualmente cuando se mida al prospecto de la empresa Top Rank, Shakur Stevenson, quien está invicto en 10 salidas con seis victorias por nocauts. Ambas peleas serán parte de la cartelera en que el campeón welter de la OMB, Terrence Crawford se enfrentará al exmonarca mundial Amir Khan.

Arum no ha tirado la toalla con el una vez considerado prospecto del boxeo, Verdejo, a pesar de varios desaciertos dentro y fuera del cuadrilátero que lo han hecho perder su brillo como promesa.

“Es ahora o nunca. Es lo que él está enfrentando ahora. Porque ha decepcionado últimamente y todos lo sabemos. Parecía una estrella emergente y luego no lo fue. Ahora tiene la oportunidad de convertirse en una estrella naciente otra vez”, dijo Arum en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Como todo hombre del negocio del boxeo, Arum vende con bombos y platillos la oportunidad de Verdejo en la cartelera del 20 de abril, pues sin duda necesita que el público puertorriqueño ordene la cartelera que será transmitida desde las 9:00 de la noche por el sistema de pague por ver. Pero no tapa el cielo con la mano.

“Estamos bien emocionados con esta cartelera en el Madison Square Garden. Tenemos dos destacados peleadores puertorriqueños que van a estar en el pay per view. Christopher Díaz va a pelear con el fenómeno Shakur Stevenson, y el regreso de Félix Verdejo contra el excampeón mundial Bryan Vásquez”, resaltó, al tiempo que explicó las repercusiones que puede tener el combate para Verdejo, con récord de 24-1 y 16 nocauts.

“Esa es una pelea significativa para Verdejo contra Vásquez. Es por el título Gold ligero de la AMB. El ganador de esa pelea será el retador mandatorio por el título regular ligero de la AMB. Así que es realmente un gran escalón para el que gane esta pelea”, señaló Arum.

En otras palabras, que el promotor no parece tan dispuesto a rendirse con Verdejo. No al menos sin darle una última oportunidad.

“Los reportes que tengo de Félix es que está realmente en serio esta vez. He estado en el boxeo mucho tiempo. No fui solo yo viendo a Verdejo y su gran talento, porque podía estar equivocado”, agregó Arum relatando una historia para explicar por qué considera que Verdejo tiene aún oportunidad de escalar los grandes planos. Dijo que en una ocasión el hoy monarca peso ligero Vasyl Lomachenko le comentó que Verdejo fue el mejor rival que enfrentó cuando eran aficionados.

“Cuando me dijo eso, supe el talento que tenía Verdejo. Y obviamente no íbamos a rendirnos con alquien que tiene tanto talento de esa magnitud”, dijo Arum. “Él empezó (su carrera) bien fuerte. Tuvo algunas decepciones, pero ahora que dice que está de nuevo concentrado y dedicado a su carrera, creo que realmente puede ser grandioso. Y esta es la pelea en que puede seguir un camino u el otro. Si va a ser grande...”.

“Pienso que depende de la condición en que esté, cuán serio él esté... tú no pierdes talento, a esa edad, de la noche a la mañana. Eso no ocurre. Había algo que, él no estaba haciendo lo suficiente para sacar su talento hacia afuera. Ahora me aseguran que está entrenando, con un nuevo preparador físico, y va a ser el Verdejo que siempre creímos que él era. Un peleador de clase”.

Pitufo va contra un medallista olímpico

En el caso del barranquiteño Díaz, con récord idéntico al de Verdejo, el promotor no oculta que puede ser un gran peldaño para el prospecto de la empresa, Shakur Stevenson, quien fue medallista de plata en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Pero como en toda pelea, las mismas oportunidades las puede tener el oponente.

Además, Arum no cree que Díaz esté en la misma situación crítica que Verdejo, a pesar de que perdió en su primera oportunidad titular en julio de 2018, cuando cayó por decisión unánime ante el japonés Masayuki Ito, al enfrentarlo en busca del título vacante de las 130 libras, versión de la OMB.