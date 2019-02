Una combinación de falta de más entrenamiento con la posibilidad de que ya sea hora de subir de peso pudieron ser los factores que provocaron que el boricua Alberto“El Explosivo” Machado perdiera el sábado su invicto y la corona de superpluma(130 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), según analizó el propio boxador.

Machado cayó vía nocaut en el cuarto asalto ante el méxico-estadounidense Andrew Cancio en el Fantasy Spring Resort Casino, en Indio, California.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Machado expresó sentirse “tranquilo” y dijo que el próximo viernes se realizará una “pruebas de grasa” en las que se buscará saber si puede pelear nuevamente en las 130 libras o si debe subir a las 135. Asimismo, añadió que podría ejercer la cláusula de revancha que contiene el contrato de la pelea con Cancio (20-4-2, 15 KO’s).

“Esto (lo del peso) creo que pudo haber sido un factor o también el poco tiempo que estuve en Los Ángeles esta vez. Esta vez estuve cinco semanas entrenando allí. Casi siempre hago de seis a siete semanas. Pero nada, tenemos una cláusula de revancha y la vamos a ver, y ver qué decisión toma todo el equipo”, dijo Machado, que ahora tiene foja de 21-1, con 17 nocauts.

Como ha hecho desde junio de 2017, cuando comenzó a entrenar con Freddie Roach en el gimnasio Wild Card Boxing, de Los Ángeles, Machado se fue a preparar desde finales de diciembre de 2018 para lo que era su tercera defensa de título.

El boxeador, que cayó en tres ocasiones en la cuarta vuelta, reconoció que el sábado no se sintió con la fortaleza que lo caracteriza.

“No quiero poner excusas. Cancio hizo su trabajo esa noche. Todos sabían que yo soy mucho mejor peleador de lo que vieron ayer”, apuntó Machado, quien llega hoy a Puerto Rico.

“(Anoche) Me sentía como agotado, el cuerpo drenado”, añadió.

Al hablar de la posibilidad de subir a las 135 libras, compartió que su empresa promotora, Miguel Cotto Promotions, ya había trazado un plan para ello. Ese proyecto se revisará ahora a la luz de esta derrota y de lo que dictaminen los análisis que se realizará.

El deportista de 28 años manifestó que no se sorprendió con el estilo agresivo de pelea que exhibió “El Chango”, como se hace llamar Cancio, pues sabían que esa era su plan de pelea. Sin embargo, reiteró que no se sentía en las condiciones físicas adecuadas para enfrentarlo.

“No fue sorpresivo. Ese era el plan de pelea que él (Cancio) iba a hacer. Nosotros nos preparamos para eso. Pero yo no me sentía con las mismas energías, no me sentía con las energías como de costumbre, con esa fortaleza como para pararlo”, expuso el púgil

Por último, Machado apuntó que de esta derrota aprendió que debe prepararse con más tiempo.