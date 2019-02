El puertorriqueño Alberto Machado perdió su invicto y su corona de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo al caer vía nocaut en la madrugada de hoy ante el mexicano Andrew Cancio en Indio, California.

El final de la pelea llegó en el cuarto asalto en lo que fue una gran sorpresa, considerando que Cancio (20-4-2, 15 KO) estaba abajo en las apuestas, 15-1.

Machado, de Miguel Cotto Promotions, vio su marca caer a 21-1 con 17 nocauts. La pelea fue transmitida por la aplicación DAZN.

Machado comenzó el combate cauteloso y estudiando a su rival y logró conectar un oportuno ‘upper cut’ en contraataque frente a Cancio que lo envió a la lona para cuenta de nueve segundos.

Sin embargo, Machado no pudo finalizarlo ahí y Cancio se encargó de virar la tortilla a su favor el resto del pleito.

A partir del segundo asalto, Cancio persiguió al boricua alrededor del cuadrilátero y lo castigó al cuerpo de forma constante, algo que no pareció agradarle a Machado. Luego en el tercer episodio se repitió la dosis pero con Cancio logrando llegar también en varias ocasiones con su mano izquierda al rostro del boricua para tambalearlo.

Para el cuarto episodio, las cosas no mejoraron para Machado, que no aprovechó su ventaja en alcance y continuó peleando a media distancia, lo que permitió que Cancio siguiera cerca de su cuerpo para lanzar sus golpes. De repente, un gancho al costado izquierdo de Machado le forzó a doblar rodillas y a tomar una cuenta protectora de nueve segundos.

Machado se reincorporó y trató de aguantar la tormenta, pero Cancio volvió a alcanzar su cuerpo con efectividad y lo hizo tomarse un segundo conteo de protección. No obstante, tras levantarse Machado fue atacado por otra metralla de golpes por parte de Cancio, que olió sangre y no iba a desperdiciar esta oportunidad.

Esa tercera caída fue la última para Machado, tras el árbitro intervenir para detener el encuentro.

“Tenía mucho que probar. Muchos no me daban oportunidad en esta pelea. Dudaban de mi. Pero vine y gané por nocaut. A los que dudaban de mi, estoy aquí ahora”, expresó Cancio luego de la pelea.

“Las instrucciones eran atacar cuerpo, el cuerpo y el cuerpo. Y unos ‘upper cuts’y unas zurdas ocasionales. (Machado) me tumbó, pero me recuperé y lo seguí atacando al cuerpo. Le di duro y no lo dejé recuperarse”, agregó Cancio.

Machado, por su parte, comentó que “(Cancio) fue mejor que yo esta noche, me conectó con buenos golpes, no hay excusas mis respetos hacia Cancio. El boxeo es así, esto no acaba aquí, estaremos de vuelta y nos levantaremos,” comentó Machado.