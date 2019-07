Mientras espera por que se decida su futuro profesional, el nuevo campeón unificado de la división pesada, el mexicoamericano Andy Ruiz Jr., decidió tomarse unas breves vacaciones en la isla.

Ruiz Jr. y su séquito llegaron a Puerto Rico en la mañana del domingo y permanecerán en la isla hasta el miércoles. Durante su estadía, recibirá su nuevo cinturón conmemorativo que le presentará la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en una actividad el lunes al mediodía en el Hotel Verdanza de Isla Verde.

También visitará varios gimnasios locales auspiciados por la OMB y compartirá con varios excampeones y figuras del boxeo local en una actividad privada.

Pero, sobre todo la agenda está centrada en descanso y actividades turísticas para el grupo, que incluye a los padres del campeón, Andy y Felicitas, su hermano menor Daniel, su chef Alonso Flores, su abogado, David García, y la esposa del licenciado, Giselle.

“Mi vida ha cambiado drásticamente desde la pelea”, dijo Ruiz Jr. a este diario tras desbordar en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de Isla Verde.

Y de inmediato luego de tocar suelo boricua vio que en Puerto Rico su reciente coronación como titular unificado de los pesos completos lo colocó en la cima del boxeo mundial, hito que sigue dando de qué hablar. Mientras esperaba por su equipaje, el corpulento púgil de fácil sonrisa fue abordado por múltiples fanáticos que le pidieron tomarse fotos a su lado y que lo felicitaron por su dramática victoria de remonte sobre el británico olímpico Anthony Joshua.

Ruiz Jr. (33-1, 22 nocauts) noqueó a Joshua (22-1, 21 nocauts) en siete asaltos el pasado 6 de junio en el Madison Square Garden de Manhattan. De esta manera le arrebató a Joshua las coronas peso completo de la OMB, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Se asoma la revancha

El contrato de la pelea incluía una cláusula de revancha inmediata y al momento Team Ruiz Jr. está en espera de comunicación por parte de Eddie Hearn, presidente de Matchroom Boxing y promotor del derrotado Joshua, sobre la potencial sede y fecha para el segundo duelo.

“Esperamos una llamada mañana (lunes), así que puede que (en Puerto Rico) se enteren primero que todos”, dijo el licenciado García.

Por su parte, Ruiz Jr. dijo tener como prioridad descansar luego de la ajetreada agenda que ha mantenido desde que se convirtió en el primer campeón mundial peso completo de ascendencia mexicana.