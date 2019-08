El prospecto boricua Danielito ‘El Zorro’ Zorrilla defendió su invicto este sábado cuando venció por nocaut técnico al dominicano Juan Carlos Cordones en lo que fue el combate estelar de la cartelera “DIRECTV Boxing Nights”, que se realizó en el coliseíto Pedrín Zorrilla en San Juan.

Zorrilla, que ahora pone su marca en 12 victorias, 10 de ellas por la vía rápida, madrugó temprano a Cordones (14-1, con 9 KO’s) al derribarlo en dos ocasiones consecutivas en el primer asalto con rectas de derechas al rostro.

Zorrilla volvió a encontrarlo en el tercer asalto con combinaciones contra las sogas, incluyendo un upper que sacó al dominicano fuera del cuadrilátero por la segunda cuerda. A Cordones, sin embargo, se le permitió entrar al ensogado, lo que hizo con dificultad.

Una vez dentro del cuadrilátero, Zorrilla lo acosó a golpes contra una esquina hasta que Cordones volvió a caer, lo que propició la detención del combate.

“Se dio la oportunidad y aprovechamos para terminarlo temprano”, dijo Zorrilla luego del encuentro.

“Pude apreciar su fuerza. Vine tranquilo, a tantearlo, a hacer el trabajo. Era un boxeador invicto, de cuidado. No podía confiarme. Pero al final llegó mi recta y otro upper corrido y se acabó”, agregó el atleta.

En el pleito semiestelar de la velada, Bryan ‘Chary’ Chevalier utilizó su depurado boxeo y su constante jab para neutralizar el acoso constante de Luis ‘Popeye’ Lebrón y así derrotarlo vía decisión unánime, 100-90 en dos tarjetas y 97-93 en la tercera tarjeta.

Con el triunfo, Chevalier (13-1-1 con 9 KO’s) y le arrebató el invicto a Lebrón (16-1-1 con 9 KO’s) y conquistó el cetro Latino interino de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Muchos lo ponían en duda, pero le di una ‘chiva’. Algunos pensaban que yo era el que me iba a cansar, pero fue él quien se quedó sin gasolina y bajó en la segunda parte de la pelea”, dijo Chevalier.

“Él solo me dio un palo en el cuarto asalto que me lastimó, pero lo agarré en lo que me recuperaba. De ahí en adelante, lo pude torear y lo fui trabajando asalto por asalto. Ahora a esperar lo que diga la compañía para hacer mi primera defensa”, expuso.

En el combate de apertura de la transmisión televisiva, Yariel Santiago (1-0) venció por decisión unánime a Ángel D. Rodríguez (1-0-1) en una reyerta en las 130 libras.