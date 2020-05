El mayagüezano Félix “La Sombra” Caraballo perfila como el primer puertorriqueño en subir al cuadrilátero en una cartelera de boxeo en Estados Unidos desde que la industria se paralizó en marzo debido a la pandemia del COVID-19.

Caraballo se estaría enfrentando al campeón peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, Shakur Stevenson, en una cartelera que la promotora Top Rank está organizando en Las Vegas para el 9 de junio.

El evento, que sería el primero de Top Rank desde que se desató la pandemia, está a la espera de aprobación por parte de la Comisión de Nevada para oficializarse.

El pareo entre Caraballo (13-1-2, 9KO) y Stevenson (13-0, 7 KO) no sería por el cetro del estadounidense. La posibilidad de que se celebre la pelea fue adelantada por el comanejador de Stevenson, Andre Ward, el sábado a ESPN y confirmada por el promotor del boricua, Javier Bustillo, a El Nuevo Día.

“Es una posibilidad”, admitió Bustillo, presidente de Universal Promotions, a este diario.

No obstante, cuadrar la pelea para Caraballo no es la única prioridad para Bustillo en estos días. El empresario admitió estar preocupado por la condición en la que se podría presentar Caraballo a esa pelea del 9 de junio, considerando que en Puerto Rico no está permitido el uso de gimnasios bajo la orden ejecutiva que la gobernadora Wanda Vázquez Garced aprobó para iniciar el martes, 26 de mayo.

Los gimnasios en la isla están cerrados desde la primera orden ejecutiva que entró en vigor a mediados de marzo.

“Aprovecho para enviar el mensaje de que el gobierno y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) deben dar luz verde a utilizar los gimnasios de boxeo. Que se les dé la oportunidad de entrenar. Están surgiendo oportunidades importantes para los boxeadores puertorriqueños”, dijo Bustillo, mencionando que otros nombres de púgiles boricuas, como Jayson Vélez y Emmanuel “Manny” Rodríguez ya han sonado para próximas carteleras a disputarse en Estados Unidos.

El presidente de Top Rank, Bob Arum, dijo la semana pasada que está en negociaciones con la televisora ESPN para celebrar tres carteleras en la segunda semana de junio, comenzando desde el día 9. El otrora campeón boricua José “Sniper” Pedraza también ha sido mencionado para uno de esos eventos.

El pasado jueves, Bustillo participó de una reunión con otros promotores del patio y con el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, Víctor “Luvi” Calleja.

Según Bustillo, Calleja escuchó a todos los promotores y adelantó que estaría buscando reuniones con el secretario de Salud, Lorenzo González, y con la titular del DRD, Adriana Sánchez Parés, para flexibilizar la orden ejecutiva para los boxeadores profesionales.

“Yo ofrecí el 19 de julio para hacer una cartelera en Lajas, con las mismas medidas salubristas de los centro comerciales (que sí pueden reabrir en la nueva orden ejecutiva). Usaría solo el 25 por ciento de la capacidad del coliseo, con mascarillas y todas las medidas. Tenemos que trabajar”, insistió el promotor.

Bustillo, además, dijo que la pasada semana le cursó una carta a la propia gobernadora y al DRD, pero que aún no ha recibido respuesta.

En tanto, Caraballo, de 33 años, peleó por última vez el 25 de enero este este año, cuando se apuntó un nocaut en el primer asalto sobre el mexicano Sergio López (22-16-1, 15 KO) en Mayagüez. Ha ganado sus últimas cinco peleas, y su oportunidad contra Stevenson se daría luego que el oponente original del campeón, el mexicano Rafael Rivera, enfrentara dificultades de visa que le impediría llegar a Las Vegas para el 9 de junio.

“Él (Caraballo) está corriendo en Mayagüez, está entrenando, pero tenemos poco tiempo (para la pelea). Voy a tratar de enviarlo a Estados Unidos para que tenga las mejores instalaciones posibles. También el Municipio (de Mayagüez) se está moviendo para ayudarlo”, subrayó Bustillo.

Como parte de su propuesta a las entidades gubernamentales, Bustillo dijo que pidió la apertura de los gimnasios solo para los boxeadores profesionales.

“A Félix le hice la prueba del COVID-19 y salió negativo”, indicó Bustillo, quien le envió a este diario el recibo de la prueba.