Familiares y amigos sorprendieron el sábado al joven boxeador puertorriqueño Xander Zayas con una caravana para festejar su graduación de escuela superior de la Plantation High School en Florida.

El cotizado prospecto de Top Rank, de 17 años, completó sus estudios de forma virtual, comenzados hace un año cuando inicio su carrera en el boxeo rentando como la firma más joven en la historia de la promoción dirigida por Bob Arum.

“Terminé de correr unas seis millas. Cuando salgo de bañarme me dicen que me vista (con toga y birrete) para tomar unas fotos de graduación para Top Rank, que las quería compartir en sus redes sociales, frente a mi casa. Cuando salgo estaban todos mi amigos y familiares tocando bocina. Fue una gran sorpresa”, dijo Zayas a El Nuevo Día.

Felicidades para el prospecto boricua @XanderZayas, quien fue sorprendido por su familia con una caravana para celebrar su graduación de escuela superior. ¡Felicidades Xander! ????????????? pic.twitter.com/rebohrEHDa — Top Rank en Español (@trboxeo) May 16, 2020

“Me sentí bien porque me gradué. Fue una promesa que le hice a mi madre (Yaitza Castro). Por ella es que me siento feliz”, agregó.

Zayas iba a participar en los actos de graduación de la escuela superior Plantation debido a que ingresó al plantel hace tres años. No obstante, la pandemia del COVID-19 obligó la cancelación la actividad.

“La escuela no tenía nada planificado. Una graduación virtual. Diría que sí, un poco apenado por eso no tener una ceremonia. A cada rato me escribo con mis compañeros de clase y nos imaginaos como hubiera sido (la graduación y el prom) pero felices de que nos graduamos y tenerlos con amistades”, comentó.

Aunque está enfocado en su carrera boxística, Zayas no descarta obtener una educación universitaria en justicia criminal con la meta de ser policía.

Zayas peleó por última vez en Trujillo Alto, Puerto Rico- su primera aparición en la isla- el pasado 28 de febrero. Venció a Marklin Bailey para mejorar su marca a 4-0 con tres nocauts.

Sobre su regreso al cuadrilatero, Zayas está atento a los planes de Top Rank, empresa que vislumbra retomar sus carteleras durante el verano sin público.