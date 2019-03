Houston - El excampeón del mundo de los pesos pesados George Foreman anunció a través de Twitter el fallecimiento de su hija, quien también fue boxeadora profesional.

Fredda, de 42 años, fue encontrada inconsciente dentro su casa en el área de Houston, el pasado sábado, donde también reside Foreman sin que hasta el momento se conozcan las causas de su fallecimiento, según varios informes de las autoridades locales.

Daddy I want to Box,”Get an Education first” I said, well she Brought The bacon home ( degree) 2 Kids 3 Grands (Husband) First Sunday in 42 years without my Freeda. She’s With her maker now.10 kids forever. Just 1 more day I wanted okay 1 more year aw I more decade pic.twitter.com/q6mMSBxWqE — George Foreman (@GeorgeForeman) 11 de marzo de 2019

El excampeón del mundo envió un tweet con la foto en la que estaban juntos el día de la graduación universitaria acompañada del texto en el que explicaba como logró su meta académica, uno de sus 10 hijos.

"'Papi, quiero boxear'. Obten una educación primero", le dije. Bueno, ella trajo el tocino a casa (diploma), 2 niños, 3 nietos, esposo", escribió. "Primer domingo en 42 años sin mi Freeda. Ella está con su creador ahora. 10 niños para siempre".

Como las hijas de famosos excampeones del mundo de los pesos pesados, Muhammad Ali y Joe Frazier, Freeda Foreman, quien creció en Carolina del Sur, siguió también en el 2000 los pasos de su padre.

Freeda Foreman ganó sus primeros cinco combates y luego perdió una decisión dividida en cuatro asaltos en noviembre de 2001 y se retiró con un récord de 5-1, incluyendo tres nocáuts.

Aunque se sentía realizada como boxeadora, Freeda Foreman decidió retirarse para dedicarse a formar una familia.

Tras conocerse la noticia el mundo del boxeo, encabezado por el promotor Bob Arum, quien dirigió a George Foreman durante su carrera, y su compañía Top Rank, ofreció sus condolencias al excampeón del mundo y a toda la familia de su hija fallecida.

Por su parte, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Mauricio Sulaimán, también dio a conocer un comunicado oficial en el que da su apoyo a toda la familia Foreman.

"Todo el CMB se une a la familia de Freeda y sus muchos amigos en estos tristes momentos", destacó Sulaimán en su comunicado.

La muerte de Freeda Foreman se dio un día después que también se suicidase la joven Kelly Catlin, de 23 años, que se alzó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y se proclamó tres veces campeona mundial de ciclismo de persecución.