La relación profesional entre Félix Verdejo y Ricky Márquez se ha visto enturbiada luego que el boxeador demandara a su entrenador y manejador por entender que los términos del contrato que suscribieron “son abusivas y contrarias a derecho”.

El documento legal, sometido el 13 de agosto en el Tribunal de Carolina por el licenciado Félix A. Colón-Serrano, busca que el convenio se declare nulo por contravenir la ley y porque presuntamente fue firmado por el boxeador bajo engaño, de forma atropellada y sin que se le permitiera asesorarse con un abogado.

Según el recuento de los hechos contenido en la demanda, Verdejo firmó un primer contrato con el fundador de Diamante Promotions el 16 de agosto de 2012, cuando el exolímpico era menor de edad. Ese convenio también fue rubricado por los padres del atleta, precisamente por el asunto de la edad.

El 25 de febrero de 2015, cuando ya Verdejo había alcanzado la mayoría de edad, las partes firmaron un contrato de ratificación.

La demanda sostiene que “el término del contrato de manejo y las extensiones que contiene el mismo son abusivas y contrarias a derecho”. Agrega que “exceden cualquier grado de razonabilidad y el término máximo permitido bajo el Reglamento de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico”.

En particular, objeta que el contrato tiene un término base de cuatro años con algunas extensiones automáticas que añaden 12 años adicionales para un término contractual de 16 años, lo que postula es un término mayor que la duración de una carrera boxística.

Asimismo, indica que contiene una cláusula con extensiones permanentes para todas sus defensas titulares que van por encima de esos 16 años.

En la recapitulación de hechos, se señala que las partes se reunieron para intentar llegar a un nuevo acuerdo, que nunca se alcanzó, por lo que el boxeador decidió acudir a los tribunales.

Asombrado Márquez

En declaraciones a El Nuevo Día, Márquez reconoció estar sorprendido con esta movida y expuso que aún no tiene abogado. “No quiero hablar mucho de eso. Yo no entiendo lo que está pasando”, declaró el manejador que no quiso ofrecer más comentarios.

or su parte, el licenciado Colón-Serrano manifestó que su cliente está muy apenado con la situación porque su intención era resolver las discrepancias que tenían fuera de los tribunales. Asimismo, informó que Márquez fue emplazado el martes y que tiene 30 días para contestar.

“Yo sé que esto lo ha apenado porque ciertamente el ánimo de él no es de estar envuelto en este proceso”, articuló el letrado.

En cuanto a la cuestión del porcentaje que cobra Márquez por sus funciones, que se ha mencionado como uno de los asuntos que provocó esta disputa, Colón-Serrano formuló que no es un tema medular en este caso, aunque sí podría traerse en algún momento.

“Ciertamente puede ser parte de una de las causas de acciones (de la demanda), que es la última (nulidad por dolo o engaño contractual). No obstante, esa causa de acción se plantea en la alternativa. O sea, la causa de acción de él (Verdejo) es la primera, en la que le pide al tribunal que declare la nulidad en base a que el término de este acuerdo es uno que excede lo permitido por el Reglamento de la Comisión de Boxeo”, explicó.

Mientras, un portavoz de Top Rank indicó que la empresa no se puede involucrar en esta disputa y expuso que la relación con Verdejo no se ha afectado.

Antes de firmar como profesional, Verdejo tuvo una destaca carrera como aficionado. De hecho, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde llegó hasta cuartos de final luego de ser derrotado por el actual campeón mundial ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el ucraniano Vasiliy Lomachenko.

En octubre de ese mismo año, decidió dar el brinco al boxeo rentado y firmó un contrato -que todavía mantiene- con la reconocida empresa promotora Top Rank. El atleta era visto como un respetado prospecto con un futuro prometedor como campeón mundial.

Sin embargo, ese pronóstico no se ha cumplido hasta el momento luego de varios traspiés, que incluyeron un accidente en motora.