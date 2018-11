Félix “El Diamante” Verdejo subirá con el mayor peso de su exitosa carrera cuando se enfrente el sábado en la noche al mexicano Yardley Armenta en el turno estelar del cartel de la serie Noche de Campeones DirecTV que se celebrará en el Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo.

Tanto Verdejo como Armenta pesaron ayer 137 libras durante la ceremonia de pesaje realizada en el Museo del Deporte de Guaynabo.

Para el boricua, que por distintas lesiones y un accidente motociclístico lo han limitado a realizar apenas dos peleas desde mediados del 2016 al presente, ese peso de 137 libras es el más alto que haya dado en su carrera, libra y cuarto por encima de lo que pesó contra Antonio Lozada el pasado 17 de marzo en Nueva York.

“Estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Dimos el peso, que es importante, y ahora que llegue mañana para ‘cocotear’”, dijo Verdejo mientras hacía un alto en la ingestión de un asopao de gallina con arroz blanco.

De hecho, Ricky Márquez, entrenador y manejador de Verdejo, opinó que su protegido deberá estar subiendo unas 10 libras cuando complete el proceso de alimentación y rehidratación entre ayer y hoy.

“Debo de estar subiendo en 147 o 150. En un peso donde no pierda estámina ni velocidad”, confirmó Verdejo.

Físicamente, el boricua lució mucho más ‘cortado’ que el residente en Los Mochis, Sinaloa, México, quien reconoció que Verdejo, quien cuenta con récord de 23-1 y 15 KO’s, lució fuerte físicamente pero que eso no le preocupaba.

“Se vio fuerte, pero he peleado con peleadores más fuertes que él”, dijo Armenta, quien llegará al combate de esta noche con récord de 24-11 1 no-contest y 14 triunfos por la vía rápida. “Di el peso bien. Estamos preparados para dar un buen espectáculo”.

(David Villafañe)

Asimismo comentó Mahonri Montes, manejador de Armenta, al indicar que estaban esperando a un Verdejo “en sus mejores condiciones”.

Y esas palabras de Montes fueron confirmadas más adelante por Verdejo, quien indicó que “es importante salir airoso y con una victoria convincentemente ya sea por nocaut o por decisión. Vamos a hacer el trabajo. Si se cae antes, amén, sino lo importante es ganar y lucir bien”.

Mientras que Verdejo y Márquez destacaron que Armenta se vio bien preparado.

“(Armenta) Se ve bien, se ve confiado. Él dice que viene a dar una sorpresa y como yo le he dicho a Félix no podemos confiarnos con ningún rival, ‘de cualquier malla sale un ratón’ ”, comentó Márquez. “Este ‘juego’ es peligroso hay que estar bien vivo así que no nos estamos confiando. Estamos trabajando para el mejor Yardley o para el mejor peleadorque fuera a enfrentar a Félix”.

Sobre Verdejo, Márquez comentó que “está muy bien. Hizo todo el trabajo que se le pidió. Las evaluaciones que se le hicieron en el transcurso del entrenamiento fueron muy buenas y ahora solo falta que ejecute en la pelea”.

Inicia temprano la acción

La velada boxística en el “Quijote” Morales iniciará mañana sábado a las 5:00 p.m. con un cartel de boxeo aficionado entre miembros del Club Diamante contra representantes de los clubes de Monte Hatillo, Collores Boxing y el Cheo Aponte.

En esta primera parte estarán Abner Cintrón vs. Joshua González (95 libras); Yahir Díaz vs. Mauriel Collazo (100) Ángel Llanos vs. Félix Rivas (114), Luis Pizarro vs. Malik Quiñones (112), Carlos Morales vs. Leury Arias (126), Luis Y. Castro vs. Michelle Galarza (132) y Carlos Morales vs. Ezequiel Trujillo (141).

Y a las 8:00 p.m. deberá dar comienzo el cartel profesional, que constará de cinco combates.

A cuatro asaltos combatirán Carlos Colón (132 libras) y Jesús Feliciano (131). A esa misma distancia estarán peleando el debutante Gil Iglesias (125 libras) y Andrew Rosser (126 lbs). El invicto Midyael Sánchez (155 lbs) enfrentará el reto de Moisés Carrasquillo (155 lbs) a seis asaltos, mientras que el combate semiestelar estará a cargo de Pedro “Pedrito” Márquez (127 lbs), quien cruzará golpes a un máximo de ocho asaltos contra el mexicano Isao Gonzalo Carranza (127 lbs).

El Municipio de Guaynabo informó que su sistema de trollies estará dando servicio para transportar a la fanaticada que llegue en el Tren Urbano a la Estación de Altamira hasta el “Quijote” Morales y de regreso a la estación.

Los boletos se pueden adquirir a través de ticketerapr.com y los precios oscilan entre los $15 (entrada general) y $100 (red carpet).