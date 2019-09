LAS VEGAS, Nevada. – El fundador de Top Rank, el veterano promotor Bob Arum, confirmó que se reunirá mañana, viernes, con el boxeador Félix "Diamante" Verdejo para hablar sobre el futuro profesional del atleta.

“Félix se va a reunir conmigo mañana para hablar sobre su futuro entrenador y cómo podemos traerlo de vuelta a escena”, dijo Arum luego de finalizada la conferencia de prensa del jueves protagonizada por los boxeadores de las peleas preliminares de la cartelera de Tyson Fury y Otto Wallin.

Verdejo debe llegar a Las Vegas en horas de la noche de este jueves.

El Nuevo Día supo, mediante dos fuentes, que la la representación legal del entrenador y manejador del púgil boricua, Ricky Márquez, le envió una carta a Arum. Al referirse a la carta de los abogados de Márquez, Arum dijo que tal vez llegó, pero a él no le han alertado de la situación.

“No sé. Si la tenemos, no la he visto. Pero eso no significa que no la hayan enviado. Tenemos un departamento que se encarga de eso y a lo mejor no me han alertado. Solo sé que Félix se va a reunir conmigo mañana”, reiteró.

Las fuentes que se comunicaron con este medio aseguraron que la misiva se envió hoy con acuse de recibo. La misiva fue en respuesta a las declaraciones que emitió Arum sobre la mencionada reunión con el exolímpico boricua.

En una entrevista previa con este diario, Arum dijo que entendía que Verdejo se había liberado del contrato con quien fuera su entrenador y manejador Ricky Márquez. Agregó que se hablaría también de la posibilidad de que el boricua entrenara fuera de Puerto Rico.

Estas conversaciones se dan en medio de la disputa legal que Verdejo mantiene contra Márquez a raíz del contrato que firmaron las partes. En la demanda que sometió el representante legal de Verdejo, el licenciado Félix A. Colón-Serrano, se estipula que los términos del contrato que suscribieron “son abusivas y contrarias a derecho”. Asimismo, se le pide al tribunal que declare nulo.