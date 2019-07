Como uno de los principales prospectos del boxeo boricua, Danielito “El Zorro” Zorrilla no siente presión alguna ante la repentina ausencia de campeones mundiales del patio.

El boricua perfila como una de las grandes promesas de la isla en la división junior welter con récord de 11-0, con nueve nocauts.

“No he sentido ninguna presión. Al contrario, me siento motivado porque me ven como una promesa, y cuando te ven como una promesa, es porque el trabajo que estás haciendo está funcionando”, dijo Zorrilla en un aparte con El Nuevo Día en una conferencia de prensa de Promociones Miguel Cotto en el coliseo Roberto Clemente.

Zorrilla volverá al cuadrilátero el 17 de agosto, cuando se enfrente en las 140 libras a Herbert Acevedo Jr., quien tiene récord de 15-2-1 con seis nocauts, en el coliseíto Pedrín Zorrilla de Hato Rey. Acevedo Jr. viene de un empate en su último compromiso ante el mexicano Alfonso Olvera.

“Entiendo que va a ser una buena pelea. De ganar ahí, voy en octubre de nuevo por un título regional. Y en diciembre me tocaría otra pelea, para principios del próximo año obtener una oportunidad de título mundial”, expresó.

Por su parte, el boricua mostró su agradecimiento hacia la promotora del excampeón mundial Miguel Cotto por las oportunidades que ha tenido.

“Miguel Cotto Promotions me han tratado súper bien. Ya hemos hablado y, con Dios por delante, vienen muchas oportunidades buenas. El objetivo de nosotros es para el próximo año tener una oportunidad de título mundial”, manifestó.

Planes con Machado y Acosta

Por otro lado, el vicepresidente y promotor de Promociones Miguel Cotto, Héctor Soto, adelantó los planes que tienen con los excampeones Alberto Machado (21-2, con 17 nocauts) y Ángel “Tito” Acosta (20-2, con 20 nocauts).

Machado perdió su título mundial peso súper pluma en su último combate ante Andrew Cancio el 21 de junio y espera ascender a la división de las 135 o 140 libras.

“A Alberto Machado le recomendamos un descanso y que coja unas libras para saber en qué peso va a estar compitiendo, y así buscarle otra oportunidad titular, sea en el peso 135 o 140. Debe estar a principios del próximo año volviendo al cuadrilátero en otro peso”, dijo Soto.

En el caso de Acosta, Soto afirmó que esperan la revancha contra el mexicano Elwin Soto (15-1, con 11 nocauts) por el título mundial peso mini mosca de la OMB. Soto venció a Acosta por la vía del nocaut el 21 de junio.