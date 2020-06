El excampeón mundial Iván Calderón, actual entrenadores de boxeadores y administrador del Gimnasio Municipal Félix Pagán Pintor de Guaynabo, se expresó satisfecho con la decisión del gobierno de Puerto Rico de permitir la reapertura de los gimnasios a partir de la próxima semana.

Según la nueva orden ejecutiva de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, la siguiente etapa entrará en vigor a partir del martes, 16 de junio, y Calderón espera que esto sea de provecho para los peleadores del patio.

“Significa bastante. Si te fijaste en las peleas de estos días, el martes y ayer (jueves), por lo menos el puertorriqueño (Félix Caraballo) y el dominicano (Yenifel Vicente) que entrenan aquí, a lo mejor se vieron físicamente bien, pero no pudieron entrenar de manera adecuada en cuestión de guanteos, en cuestión de la comodidad. Y no pudieron sacar el mayor beneficio de su habilidad. Porque yo sé que el entrenamiento que tuvieron no fue al 100 por ciento para las peleas que tuvieron”, opinó Calderón en referencia a los reveses de ambos ante Shakur Stevenson y Jessie Magdaleno, en sendas carteleras de Top Rank celebradas esta semana en Las Vegas.

Calderón dijo a El Nuevo Día que hasta que no se publique la carta circular del Departamento de Recreación y Deportes que ofrecerá los pormenores en esta nueva fase de reapertura de diversos sectores del país en medio de la pandemia, no está seguro si su gimnasio comenzará labores, pues también debe contar con la decisión de sus supervisores en el municipio de Guaynabo.

Sin embargo, el propio Calderón parece estar listo para cuando le den el visto bueno, pues ya conoce bastante de los protocolos a seguir. Incluso, como publicó Primera Hora hace unas semanas, Calderón improvisó una especie de campamento privado en su residencia en el que recibió en una marquesina a varios peleadores para que se mantuvieran entrenando bajo la supervisión suya. Esto lo hizo con ciertas medidas de seguridad, como citarlos de manera individual, a distintas horas.

Esa no será una limitación que tendrá una vez reabra el Gimnasio Félix Pagán Pintor, pues la orden ejecutiva permite que se reciban hasta seis individuos a la vez, exclusivamente para entrenamiento. Lo único que no se contempla en dicha orden, es que haya contacto físico, por lo que en el caso del boxeo, todavía no podrán haber carteleras.

Y en los gimnasios de boxeo tampoco se supone que hayan sesiones de guanteo.